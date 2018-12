Dit missen Nederlanders volgens onderzoek het meest aan hun seksleven

Er valt in Nederland nog een hoop te verbeteren op seksgebied. Zo mag er vaker gemasseerd worden en zou meer dan de helft van de Nederlanders graag wat vaker worden overmeesterd en vastgebonden. Dat blijkt uit onderzoek van Goedele Liekens en Christine le Duc.

Nederlanders geven het voorspel met hun huidige sekspartner gemiddeld een 6,7. Dat blijkt uit een seks-enquête onder 17.000 mannen en vrouwen. Kan beter, zou je zeggen. Maar waar te beginnen?

Tongen maar

Momenteel is een partijtje tongworstelen de meest voorkomende vorm van voorspel. Daarmee komt 50 procent van de kandidaten ruim aan zijn trekken. Van 46 procent mag het wel wat vaker gebeuren. Naast tongen blijkt ook douche en badderen geliefd: 68 procent zou dit vaker samen willen doen.

Massage, anyone?

Daarnaast doen massages het goed als opwarmertje. Driekwart van de Nederlanders geeft of krijgt er weleens een voorafgaand aan de seks. Twee derde daarvan zou dit vaker willen dan nu het geval is. Twintig procent van alle ondervraagden doet het nooit, maar zou het wel willen.

You can leave your hat on

Ook het moment waarop we onszelf (of elkaar) uitkleden mag een stuk uitdagender. Opvallend is dat bijna de helft van de Nederlanders (47 procent) weliswaar nooit striptease als voorspel gebruikt, maar daar wél behoefte aan heeft. Toch een schaamtedingetje?

Wild, wilder, wildst

Die schaamte is er ook wanneer we het hebben over bondage en dominantie. Veel Nederlanders zijn op dit gebied stiekem een stuk ruimdenkender dan ze uiten bij hun partner. Maar liefst 60 procent zou vaker overmeesterd of vastgebonden willen worden. De helft daarvan doet dat al af en toe, de andere helft nooit.

Tijd voor iets nieuws

Mensen met lange relaties zouden op zoek zijn naar een verdiepingsslag in hun seksleven. Zo gaf de helft van de deelnemers aan de enquête aan behoefte te hebben aan vernieuwing. Volgens Goedele Liekens en Audrey van Ham, CEO van Christine le Duc, is er sprake van een gebrek aan creativiteit. ‘Mannen en vrouwen weten zelf niet goed wat ze precies willen en áls ze dat al weten is het nog een hele drempel daar met elkaar over te communiceren. Zelfs met een partner met wie ze al langer dan tien jaar samen zijn.’

Altijd haast

Genoeg te doen dus. Maar waarom komt daar tot nu toe zo weinig van? Een kwart van de ondervraagden noemt tijdgebrek als reden. Dat, terwijl bijna de helft (47 procent) van de ondervraagde mannen en vrouwen vindt dat het voorspel langer dan 15 minuten moet duren. 43 procent is tevreden met 5 tot 10 minuten. Slechts 7 procent vindt het niet nodig de daadwerkelijke daad langer dan 5 minuten uit te stellen en nog geen 3 procent doet helemaal niet aan voorspel.

Op seksles

Om Nederland een handje te helpen hebben Goedele Liekens en Christine le Duc de ‘Le Duc Academy’ opgericht. In alle 21 filialen van de erotiekketen kunnen zowel mannen als vrouwen workshops volgen. In januari wordt het startschot gegeven.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.