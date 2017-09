Missionarisstandje saai? De klassieker veroorzaakt een groot deel van alle penisbreuken

We hopen dat je het nog nooit hebt meegemaakt tijdens een avontuurtje tussen de lakens, want een gebroken penis lijkt ons allesbehalve prettig – voor beide partijen. Je zou denken dat een penisbreuk vooral voorkomt tijdens gekke standjes, maar niets is minder waar.

Het missionarisstandje is namelijk verantwoordelijk voor 25,5 procent van alle penisbreuken. Dat blijkt uit een recent onderzoek dat is gehouden do0r het Journal van Impotence Research.

Gevaarlijke standjes

Negentig mannen tussen de 18 en 66 jaar met een penisbreuk werden onderzocht. Daaruit bleek dat 69 procent van de gebroken piemels werd veroorzaakt door seks. 41 procent van de mannen brak zijn penis na het op z’n hondjes te hebben gedaan. Op de tweede plaats staat het missionarisstandje, met een score van 25,5 procent. Een opvallende score als je bedenkt dat er eigenlijk niet zoveel gevaarlijks kan gebeuren wanneer de vrouw op haar rug ligt, en de man erbovenop.

Aangezien uit een Braziliaans onderzoek uit 2015 nog bleek dat de helft van de penisbreuken wordt veroorzaakt wanneer de vrouw bovenop zit, is het een verrassende uitkomt. De breuk in kwestie zou in deze gevallen wel een stuk erger zijn dan tijdens de klassieke missionarishouding.

Bron HLN.be | Beeld New Girl