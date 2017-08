Moeite met klaarkomen? 8 tips om je naar een hoogtepunt te brengen

Hoe makkelijk er soms ook over wordt gesproken: klaarkomen is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sterker nog, bijna driekwart van de vrouwen heeft er weleens struggles mee, waarvan 25 procent regelmatig of zelfs altijd. Orgasmeproblemen zijn dan ook niets om je voor te schamen.

Wat te doen als het maar niet wil lukken om tot een hoogtepunt te komen? VIVA vroeg seksuoloog Eveline Stallaart van de praktijk ESSH om raad.

Er is meer dan penetratie

Hoewel (nog steeds!) veel vrouwen denken dat vaginaal klaarkomen de standaard is, zijn orgasmes door penetratie juist zeldzaam. Slechts voor 20 procent van de vrouwen is dit weggelegd. Wat dan wel? De clitoris, baby. Máár: duik niet op de clit

Dat de meeste vrouwen clitoraal klaarkomen, wil niet zeggen dat je je daar volledig op moet storten. Omdat de clit zo gevoelig is, kan dat juist onprettig zijn. Probeer in plaats daarvan eens de ruimte eromheen – bijvoorbeeld de schaamlippen – te stimuleren. Vanuit de clitoris lopen daar veel vertakkingen naartoe, waardoor deze ook gevoelig zijn. Vind je het hele gebeuren down under nog steeds te gevoelig? Stimuleer dan eens door je string of slipje heen. Zorg dat je geil bent

Vrouwen hebben over het algemeen wat meer tijd nodig dan mannen om opgewonden – en daarmee bedoelen we écht opgewonden – te raken. Voorspel is een must, dus begin eens rustig met zoenen en ga niet direct op de geslachtsdelen af. Creëer samen een fijne sfeer. Zet je hoofd uit

Tja, we weten het: dit is makkelijk gezegd dan gedaan. Toch is het belangrijk dat je écht even de boodschappenlijst loslaat en niet inzit over het vuilnis dat naar buiten moet. En dan hebben we het nog niet eens over alle andere dingen waar vrouwen zich druk om maken: Ruik ik fris genoeg? Vindt hij het daar beneden wel aantrekkelijk? Zie ik er dik uit in dit standje? Voortaan heb je hier schijt aan, want aan al deze dingen valt toch niets meer te doen. Probeer daarentegen – hoe jeukerig het ook klinkt – te leven in het hier en nu. Hou je bezig met wat hij doet en probeer echt te vóélen. Wat doet hij nu? Wat vind ik ervan? Hoe ruikt hij? Hoe ziet hij eruit? Nogmaals: makkelijk is het niet, belangrijk wel. Durf de controle te verliezen

Als je wilt klaarkomen is het belangrijk dat je je overgeeft aan het gevoel – en ja, ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Probeer de controle en je perfectionisme los te laten. Wees niet steeds bezig met of het wel of niet komt, maar laat het op je afkomen. Pas dan kan je ontspannen – en dat is toch echt voorwaarde om een orgasme te krijgen. Ontspan je bekkenbodemspieren

Je wat? De bekkenbodemspieren zijn een spiergroep die de onderkant van het bekken omsluiten. Als je deze ongewild aanspant, kunnen ze de seks belemmeren. Probeer ze daarom onder controle te houden. Dit kun je trainen door, als je naar het toilet gaat, je plas heel even op te houden. De spieren die je op dat moment aanspant, moet je hebben. Masturbeer

Ieder lichaam steekt anders in elkaar. Wil je klaar kunnen komen, dan is het wel zo handig als je zelf weet hoe dat van jou werkt. Hou je ervan om stevig of zacht aangeraakt te worden? Heb je wel of geen voorkeur voor glijmiddel? Wil je wel of niet vaginaal gestimuleerd worden tijdens het vingeren? Door zelf te experimenteren ontdek je wat je fijn vindt. Zo kun je je partner tijdens de daad sturen en tips geven om het fijner te maken. Bezoek een seksuoloog

Wil het nog steeds niet lukken? Misschien zijn er wel onderliggende oorzaken in het spel. Zo kan het dat de moeite die je hebt met het verliezen van de controle dieper geworteld zit, of dat je bepaalde angsten hebt waarmee je eerst aan de slag moet. Breng eens een bezoekje aan de seksuoloog om te zien of die je verder kan helpen.

Wijze les

Of het nu wel of niet lukt: probeer er vooral niet teveel over in te zitten. Een orgasme is geen must. Je kan net zo goed fijne seks hebben zonder klaar te komen. Geniet vooral, en vergeet niet: een orgasme kan de kers op de taart zijn, maar de taart zelf is ook ontzettend lekker.

En als partner?

Heb je zelf een relatie met een vrouw die moeite heeft met klaarkomen? Probeer het vooral te benoemen, zodat het niet tussen jullie in gaat staan. Laat merken dat je het allesbehalve raar vindt en toon begrip voor haar. Voorkom dat de focus alleen maar op het klaarkomen ligt, want daardoor zal ze een enorme druk voelen en misschien zelfs gaan faken. Laat haar voelen dat seks ook fijn is zonder orgasme, en dat klaarkomen echt niet hoeft.

Enjoy!

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Beeld Floor-Anne Gramsma