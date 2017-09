Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: moet je je verdiepen in de hobby van je partner?

Of het nu voetbal, schaken, trompetspelen of schlagers zingen is: het zou zomaar kunnen dat je vriend(in) een hobby heeft waar je zelf niet per se (lees: allesbehalve) fan van bent. Zet je je er dan overheen en ga je kijken? Of laat je de hobby van je partner lekker voor wat het is? VIVA-forummer Fluithaas vraagt raad aan haar mede-forummers.

redbulletje : ‘Ik zou één keer meegaan om interesse te tonen. En je moet het toch eens gezien hebben om overtuigd te kunnen zeggen dat je die hobby echt niet leuk vindt en hem er dus verder veel plezier mee wenst, maar dat je niet meer meegaat.’

Tarlin : 'Natuurlijk zou ik gaan. Niet altijd, maar soms, omwille van partner. Als zij dat echt belangrijk zou vinden. Lijkt mij een kleine moeite. Als partner het al niet voor je over heeft, wie dan wel?'

QueenArachnia : 'Wij zouden elkaar nooit iets verplichten maar we zouden het wel leuk vinden om af en toe bij elkaar te komen kijken als de situatie dat toelaat. Bij een wedstrijd van het een of ander, of een uitvoering of zoiets. Als de hobby bootcampen is, dan gaat dat wat lastig natuurlijk.'

*Beeldig* : 'Voor mijn kind kan ik het nog net opbrengen, maar bij mijn partner gaan cheerleaden? Nee zeg, ik moet er niet aan denken. En andersom ook niet. Ik zie 'm al staan bij mijn kantklosclubje.'

toeffie : 'Man gaat altijd op zondag mee naar hockey om mij aan te moedigen, en ik ga altijd op zaterdag met hem mee naar de tennis. Ik heb helemaal niks met tennis, ik vind het vooral heeeel lang wachten tot je een keer mag spelen, en verder is het koffie drinken en taart eten. Ik snap er werkelijk niks van. Waarom ik meega? Omdat ik het fantastisch vind om te zien dat hij in z'n element is, en dat hij er zo gelukkig van wordt als ik kom kijken. Dat maakt mij weer gelukkig. Gelukkig is het maar drie keer per jaar, zeven zaterdagen achter elkaar. Hockey is van september tot en met juni…'

vitamined : 'Ik zou daar niet echt zin in hebben. Misschien een belangrijke wedstrijd wel, om interesse te tonen. Verder zou ik zeggen: vrijheid, blijheid. Lekker beiden je eigen hobby.'

Andersom : 'Mijn man doet aan hardlopen. Middellange afstand, dus dat is niet zo leuk voor publiek, hij komt een keer langs in twintig kilometer. Als ik me verplaats, zie ik hem twee keer. Dus ik ga niet vaak kijken. Heb wel altijd interesse, dat wel.'

: ‘Mijn man doet aan hardlopen. Middellange afstand, dus dat is niet zo leuk voor publiek, hij komt een keer langs in twintig kilometer. Als ik me verplaats, zie ik hem twee keer. Dus ik ga niet vaak kijken. Heb wel altijd interesse, dat wel.’ Lady*Voldemort: ‘Het zal ook wel afhangen van de hobby. Als mijn man graag zou beachvolleyballen of toneelspelen zou ik best af en toe komen kijken, maar als hij meedeed aan de wereldkampioenschappen backgammon zou ik daar toch meer moeite mee hebben. Gelukkig heb ik een hele saaie man die van tekenen en spelletjes verzinnen houdt, dus kan ik hem gewoon thuis steunen, op de bank. Heerlijk is dat.’

Beeld Shutterstock