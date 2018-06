Zolang moet je vrijgezel zijn na een break-up

Bestaat er zoiets als té lang vrijgezel zijn na een relatie? De één hopt meteen door naar de volgende, terwijl een ander uitgebreid de tijd neemt om over een breuk heen te komen. Is er hier een goed of fout?

Natuurlijk moet je altijd doen wat je hart je ingeeft. Go with the flow, maar je kunt je best afvragen wanneer je er klaar voor bent. Houd deze drie dingen in je achterhoofd, voordat je je tinderprofiel weer activeert.

Daten heeft geen haast.

Na een break-up is het normaal om je gekwetst en in de war te voelen. Er bestaat daarom niet zoiets als ‘haast maken met daten.’ Je moet lang genoeg single blijven om weer helemaal tot jezelf te komen. Ben je nog je wonden van je verbroken relatie aan het likken? Dan weet je dat het nog niet de juiste tijd is om dat Tinderprofiel te activeren. Voel je je wel klaar voor een nieuw begin? You go girl! Maar schrik ook niet als blijkt dat je meer tijd nodig hebt, je hebt een zeer geldige reden om het rustig aan te doen en je wilt niet dat je problemen uit je vorige relatie een nieuwe relatie beïnvloeden.

Uitgebreid de tijd nemen om te ‘genezen’ voorkomt een gebroken hart in de toekomst.

Dat brengt ons gelijk bij het volgende punt, want het lijkt allemaal zo makkelijk: je liefdesverdriet oplossen door snel verliefd te worden op een ander. Maar let op, de tijd zal je inhalen. Je trekt de persoon aan die matcht met je energie, en wanneer die energie nog niet helemaal goed zit, trek je op den duur ook iets aan dat niet helemaal goed zit. Je kiest namelijk een nieuwe partner op basis van angst en onzekerheid, in plaats van op vertrouwen en duidelijk gedefinieerde relationship goals. Verwerk eerst de lessen van je vorige relatie en benut ze vervolgens tijdens je nieuwe rela.

Weet wanneer het tijd is om door te gaan.

Verrassing! Er bestaat dus geen regel over hoelang je single moet blijven. Dat is helemaal aan jou om te beslissen. Het enige dat telt is dat je je klaar moet voelen voor iets nieuws. Dat klinkt natuurlijk een beetje abstract, wanneer ben je nou kláár? Nou, bijvoorbeeld als je er uren voorbij zijn gestreken zonder dat je aan je ex hebt gedacht. Of wanneer je je ex tegenkomt, je weet dat je je emoties onder controle hebt. En het belangrijkst: je weet dat je er klaar voor bent wanneer je helemaal oké bent met jezelf. Geen woede, niet bitter, geen verdriet. Met andere woorden: je bent er klaar voor wanneer jij bepaalt dat je er klaar voor bent. Vertrouw op jezelf en neem de tijd die je nodig hebt.

