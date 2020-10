Mondkap-sjansen: deze 3 gezichtsuitdrukkingen worden ervaren als flirten

Flirten in 2020 betekent hard werken. Je kunt lief lachen tot je een ons weegt, maar met een mondkap op je snuit zal niemand toehappen.

En waar moeten we in vredesnaam flirten nu alle clubs en kroegen vroeg dicht gaan? Tussen de avocado’s en de komkommers terwijl je onhandig door het gangpad draalt? Een hond lenen zodat je in het park knappe hondenbezitters kunt aanklampen? We zeggen niet dat het onmogelijk is, maar als flirten niet je tweede natuur is, vraagt het in 2020 om nog meer moed en toewijding dan het al deed.

Quarantaine buddy

Als je een date hebt gescoord of toch in het wild aan de praat raakt met een leuk type, is het dus zaak snel te handelen. Meteen vragen of-ie al een quarantaine buddy heeft is wellicht wat voortvarend, maar met je gezichtsuitdrukking bereik je al een hoop. Amerikaanse onderzoekers publiceerden in de Journal of Sex Research welke gezichtsuitdrukkingen mannen als flirterig ervaren. Nog nooit eerder werd dat zo specifiek onderzocht.

3 gezichtsuitdrukkingen

Volgens Omri Gallath, hoogleraar psychologie aan de Kansas University, is het voor het eerst dat we gezichtsuitdrukkingen kunnen onderscheiden die worden gelinkt aan flirten. ‘Sterker nog: we kunnen ook vaststellen dat ze associaties met relaties en seks oproepen bij mannen.’

Dankzij het ‘Facial action coding system’ konden de onderzoekers de gezichtsuitdrukkingen van de vrouwelijke testgroep wetenschappelijk inventariseren. De volgende uitdrukkingen werden door het proefpanel als flirterig beschouwd:

1. Je hoofd opzij draaien en je lichtjes naar beneden kantelen

2. Een klein glimlachje

3. Je ogen op hem gericht houden

Succes niet gegarandeerd

De mannen die de gezichtsuitdrukkingen opvatten als flirten, identificeerden in een volgende test sneller seksuele woorden. Al dat ge-glimlach dus zeker wat los. Overigens is succes niet gegarandeerd. Uit het onderzoek bleek ook dat sommige vrouwen het flirten net iets soepeler onder de knie hadden dan anderen en sommige mannen gevoeliger waren voor fysieke hints dan anderen. Bovendien moet je dus wel een sjansmoment vinden waarop je geen mondkapje op hoeft, want anders kom je nog steeds niet ver.

Gratis tip: overdrijf niet. Maniakaal glimlachen en ten alle tijde intens oogcontact houden, kan afschrikken. Aan de andere kant: je hebt niks te verliezen en als het toch gênant uitpakt, kun je je altijd nog verstoppen achter je mondkapje.

