Money, money, money: zo heb je minder ruzie over geld met je partner

Money, money, money

Probeer daarom om eens goed naar jezelf te kijken: denk je bij geld aan overvloed of juist in tekorten? Hoe jij vroeger geleerd hebt om met bankzaken om te gaan, heeft ook nu nog een grote invloed. Maak dit vervolgens bespreekbaar met je partner. Wie weet zat jij elke maand braaf geld in je spaarpot te stoppen, terwijl je lief alles kreeg wat zijn of haar hartje begeerde. Zo snap je ook beter waar de ander vandaan komt, en waarom hij of zij bijvoorbeeld eerder met geld strooit terwijl jij een buffer wil hebben voor mindere tijden.

Talk money to me

Het is altijd handig om duidelijke afspraken te maken over geld: verdelen jullie de boel 50/50 of kijk je naar ratio van inkomen? Werk je met een gezamenlijke rekening, dan is het daarnaast wijsheid om te bespreken wat daar wel én niet naartoe en vanaf gaat. Zo voorkom je een hoop ‘gezeik’ achteraf. Spaar bijvoorbeeld naast samen ook nog zelf, zo weet je dat je met dat geld precies kan doen waar jij zin in hebt.

Vakantieplannen

Wel plannen om samen ergens geld voor opzij te zetten? Doe dat dan ook op die gezamenlijke rekening. Zo kun je bijvoorbeeld sparen voor die wereldreis of een nieuwe badkamer. Niet alleen versterkt dit gezamenlijke doel jullie band, ook heb je iets leuks in het vooruitzicht. Praat daarom niet alleen over geld wanneer het een probleem begint te vormen, maar kijk bijvoorbeeld om de zoveel tijd eens goed naar jullie financiële plaatje. Zo weet je niet alleen wat er in én uit gaat, daarnaast voorkom je ook nog later gebakkelei over een euro of twee (honderd).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief