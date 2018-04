Niet-monogame koppels zijn volgens dit onderzoek tevredener over hun seksleven dan monogamisten

Polygamie, swingen, een open relatie: er zijn genoeg situaties waarin je partner niet de enige is met wie je het bed induikt. En dat rollebollen met meerdere personen zou volgens verschillende onderzoeken voor een beter seksleven zorgen. Say what?

Nu zeggen we natuurlijk niet dat je samen met je partner linea recta naar de eerste de beste parenclub moet gaan. Maar uit een artikel van Journal of Social and Personal Relationships blijkt dus wel dat dat voor een beter seksleven kan zorgen. Kan, inderdaad. Want als jij en partner op dit moment al genoeg aan elkaar hebben tussen de lakens, is het zeker geen noodzaak om deze vibe te doorbreken.

Seksleven

Maar hoe komt het dan dat mensen met een niet-monogame relatie een iets beter seksleven hebben dan relaties die enkel en alleen uit twee personen bestaan? En hoe groot is het verschil? Uit meerdere onderzoeken – waaronder twee studies van de universiteit van Michigan – blijkt dat het daadwerkelijke verschil maar minimaal is. Tijdens het onderzoek werden twee groepen onderzocht: ‘niet-monogaam’ – ook weer verdeeld in de groepen open-relatie, polygamisten en swingers – en ‘monogaam’. Vervolgens werden hun antwoorden vergeleken, waarbij de niet-monogame groep al met al nét iets beter scoorde.

Resultaat

Zo had de niet-monogame groep recenter (84%) een orgasme gehad dan de monogame groep (78%), en was hun laatste vrijpartij (met ‘hoofdpartner’) ook minder lang geleden (52%) dan de monogame groep (37%). Wel was er onderling wat verschil bij de drie subgroepen. Zo waren de polygamisten tevredener over hun ‘relatie’ én seksleven dan monogamisten, terwijl dit bij swingers juist hetzelfde was en bij de groep met een open relatie zelfs iets minder.

Positiviteit

Al met al zeggen de onderzoekers dan ook dat er nog een groter onderzoek nodig is om echt conclusies te kunnen trekken. Wel zouden we hieruit op kunnen maken dat de afwisseling en spanning bij niet-monogamisten ervoor zorgt dat zij tevredener over hun seksleven zouden zijn. Ook zou de open communicatie – je geeft sneller aan wat je wel en niet fijn vindt – een positieve bijdrage leveren. Daarnaast zou ook de reden dat hun seksleven slechter was vóórdat ze bijvoorbeeld polygamist of swinger werden, er nu voor kunnen zorgen dat ze nu automatisch positiever over hun seksleven zijn.

Kortom: genoeg redenen om gewoon te doen waar jij je goed bij voelt. Of dat nou een monogame of een afgesproken niet-monogame relatie is.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock