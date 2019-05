Mormoonse student pakt zijn moment tijdens afstudeerspeech: ‘I am proud to be a gay son of god’

De Valedictorian speech, het is een typisch Amerikaans dingetje dat we voornamelijk uit films kennen. Het is de vaarwelspeech die wordt toegewezen aan de student met de beste resultaten en die wordt gesproken tijdens de diploma-uitreiking. De 24-jarige Matthew Easton had de eer om te spreken tijdens zijn lichting afstudeerders aan de mormoonse Brigham Young University in de Amerikaanse staat Utah. Met die speech wist hij iedereen te verrassen.

‘I am proud to be a gay son of god’

Ten overstaande van duizenden mede-studenten en ouders komt Matthew er namelijk in zijn speech openlijk voor uit dat hij homo is. En dat is op zijn zachtst gezegd verrassend: de mormoonse universiteit valt onder de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dat is een conservatief-christelijke stroming die vooral in Amerika veel aanhangers heeft.

Met andere woorden: homo zijn is volgens de voorschriften van deze kerk niet toegestaan. Ook het ‘uiten van alle vormen van homoseksuele gevoelens en uitingen’ zijn volgens de regels van de universiteit uit den boze, legt The Washington Post uit. Homoseksualiteit wordt als ‘ernstige overtreding’ gezien.

En toch staat Matthew daar op dat grote podium en durft hij de woorden ‘I am proud to be a gay son of god’ uit te spreken (vanaf de vierde minuut).

In zijn speech legt hij uit: ‘Toen ik hier begon aan mijn studie dacht ik dat ik me precies hetzelfde moest gedragen als de generaties voor mij. Maar de manier waarop jongeren over identiteit praten is aan het veranderen. En ik hoop dat mijn kerk, gemeenschap en uiteindelijk het hele land hierin volgt.’ Na de bijzondere woorden zie je Matthew pauze nemen en afwachten tot de reactie van de zaal. Een groot applaus volgt.

Veranderende tijdsgeest

Geëmotioneerd vervolgt Matthew zijn verhaal. De kersverse afstudeerder had zich niet voorbereid op een applaus, maar juist op een ongemakkelijke stilte. Religie-onderzoeker Taylor Petrey verklaart tegenover The Washington Post dat dit alles te maken heeft met de tijdsgeest. ‘Het is een teken dat de publieke opinie binnen de kerk sneller verschuift dan de officiële standpunten die worden uitgedragen.’

‘Mijn maker’

De jonge Amerikaan zegt geïnspireerd te zijn door de openlijk homoseksuele presidentskandidaat Pete Buttigieg. De democraat reageerde op anti-homo standpunten van vicepresident Mike Pence met de woorden: ‘De strijd die jij voert is niet met mij, maar met mijn maker.’ Inmiddels heeft Pete Buttigieg bij Buzzfeed gereageerd op de speech van Matthew. Volgens hem wordt het dankzij de student makkelijker voor een ander om uit de kast te komen.

