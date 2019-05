Must try voor het weekend: wilde seks

Natuurlijk is het fijn om lekker romantisch te doen in bed; een lang en intens voorspel, uitgebreid zoenen en elkaar strelen tot je overgaat op het vrijen. Maar soms ben je toe aan iets anders, soms mag het allemaal wat wilder. Wij vrouwen vinden het vaak lastig om toe te geven dat we een wat hardere aanpak willen of weleens wat ingewikkeldere standjes willen proberen, we zijn toch een beetje bang voor onze reputatie. Maar een voorkeur voor wilde seks maakt je heus niet meteen een pornoliefhebber. En geloof ons: je vriend zal je alleen maar dankbaar zijn voor deze lekker spannende wending tussen de lakens (of ergens anders).

Pittig voorspel

Wilde seks betekent niet dat je het voorspel moet overslaan, in tegendeel. Je hoeft het zoenen, kriebelen, strelen, masseren en de orale seks echt niet achterwege te laten, maar je kunt het hier en daar wel aanpassen. Zo kun je tijdens het zoenen hem bijvoorbeeld zachtjes in zijn onderlip bijten of laat hem merken dat hij je hitsig maakt, door je nagels over zijn rug te halen. Bijt hem speels in zijn oor, of vraag hem om een tik op je billen terwijl je hem een blowjob geeft. I like it rough!

Een quickie in de auto

Het perfecte moment voor een spannend vluggertje is toch wel in de auto. Als je bijvoorbeeld net van een verjaardag komt en je bent al een beetje tipsy. Hits hem op door langzaam je kleding uit te trekken, hem in zijn nek te zoenen of over zijn been te wrijven. Maak hem gek van verlangen, maar let wel op dat hij zijn ogen nog op de weg houdt. Lukt dat niet, parkeer dan meteen de auto langs de weg. Spring op zijn schoot, duik samen op de achterbank of als je durft op de motorkap van de auto. Kun je meteen wat spannende standjes uitproberen!

De kinky missionaris

Het meest geliefde standje bij Nederlandse koppels is toch wel het missionaris-seksstandje. Misschien niet de eerste positie waar je aan denkt bij wilde seks, maar dit standje heeft zeker wel een kinky kant. Voordat je in bed gaat liggen, pak je er een lange sjaal of een koord bij. Laat hem je vastbinden aan het bed en voer het missionaris-standje uit zoals je gewend bent. Vind je het nog te braaf? Maak het dan wilder door hem jouw keel te laten grijpen tijdens de daad. Wel handig om van te voren even te overleggen welke grip je lekker vindt, genot staat namelijk voorop.