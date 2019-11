Bewezen! Muziekliefhebbers hebben beter seksleven

Muziek: word je ermee wakker én ga je ermee naar bed? We feel you. Muziek activeert immers delen van de hersenen waar plezier wordt gemeten. Plus: muziek heeft verschillende positieve effecten op lichaam en geest. Van het verbeteren van je concentratie tot het ontspannen na een lange dag (doei stress!) of het aanwakkeren van een bepaalde stemming dus…

Short said: muziek zorgt voor een beter seksleven én het maakt je gezonder.

Dat blijkt namelijk uit onderzoek. Naast het feit dat muziek een therapeutische werking heeft, helpt te ontspannen en kan leiden tot een betere concentratie, heeft het dus ook een positief effect op je gezondheid en seksleven. Zo zit het precies.

Het onderzoek

Een onderzoek van Sonos wijst uit dat muziek luisteren een stressverlagend effect kan hebben. Voor het onderzoek werden 12.000 deelnemers ondervraagd over onder andere hun stressniveaus. Wat bleek? Maar liefst 81% van de Nederlandse deelnemers ervaart minder stress wanneer ze naar hun favoriete nummer luisteren. Onthoud dit dus als je drukke dagen hebt: muziek op en gaan! Maar dat is niet het enige wat muziek kan doen.

Boost voor je seksleven

Er is ook een relatie tussen muziek en seks! Zo vond 59% van de deelnemers dat seks avontuurlijker en spannender wordt door het juiste achtergrondmuziekje. Je weet dus wat je te doen staat als je wel wat extra vuurwerk kan gebruiken! Nog niet overtuigd? Lees vooral verder.

Betere moves = betere seks

Muziek heeft verschillende positieve effecten op lichaam en geest. Wanneer je de juíste track op zet (handjes in de lucht als je wil dat VIVA de ultieme seks-playlist samenstelt) kan deze er dus voor zorgen dat je meer opgewonden raakt. Je hart gaat letterlijk sneller kloppen en je ademhaling versnelt. Hierdoor voelt elke aanraking dus ook nog eens extra intens.

Nog een benefit, je slaapkamer moves worden ook beter zodra je een sexy-nummertje met een fijne beat of heerlijke sound opzetten. Hoe dit komt? Als je eenmaal op gaat in de muziek, word je niet meer afgeleid en kun je je beter focussen op je bewegingen. Of better yet: elkaars bewegingen.

P.S. geen idee wat je op kunt zetten de volgende keer dat je vriendin (of vriendin) zin heeft in sexy time? Probeer deze 3 nummertjes eens:

I feel it coming – The Weeknd

La la la – Tomi Agape

Nice And Slow – Usher (gouwe ouwe!)

