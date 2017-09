Het mysterie rondom de G-spot: bestaat ie nou of niet?

De een is er lyrisch over, de ander ontkent het bestaan ervan. Is de G-spot een feit of een fabel? Seksuoloog Eveline Stallaart praat ons bij.

De afgelopen jaren hebben veel wisselende verhalen rondom de G-spot de revue gepasseerd. Terwijl sommigen zweren bij het bestaan ervan – en elke vrouw aanraden ernaar op zoek te gaan – is het bestaan van het ribbelige genotsplekje volgens anderen de grootste onzin.

De G-wattes?

De G-spot is een plekje dat volgens sommige wetenschappers op ongeveer op vijf centimeter diepte in de vagina ligt. Het bevindt zich aan de kant van de buikwand en heeft een ribbelige, walnootachtige structuur. Je zou ‘m kunnen vinden door met je vinger naar binnen te glijden en een ‘kom hier’-beweging te maken. Voel je iets sponsachtigs? Voilá, daar is de G-spot. Door deze te stimuleren zou je een intenser en bevredigender orgasme kunnen ervaren.

Feit of fabel?

Seksuoloog Eveline Stallaart van de praktijk ESSH gelooft niet in het bestaan van de G-spot. ‘Hoewel de meningen er nog steeds over verschillen, wijzen de meest recente onderzoeken uit dat hij niet bestaat. Dat voor sommige vrouwen het stimuleren van deze zone zo gevoelig is, komt doordat er vertakkingen van de clitoris lopen. Maar er is geen sprake van een vast plekje dat bij iedere vrouw tot intens genot kan leiden. Dat heeft er maar net mee te maken waar die vertakkingen zich bij jou bevinden.’

Volgens Eveline is er dan ook eerder sprake van een G-gebied, dan van een G-spot. ‘Het fijnste plekje kan voor jou zomaar op een andere plaats in de vagina of vulva liggen.’

Lees ook:

Van gordijn tot tulp: dit zijn de vijf soorten vagina’s die er bestaan

Moeite met klaarkomen? 8 tips om je tot een hoogtepunt te brengen

Klaarkomen door penetratie: waarom het veel vrouwen niet lukt

Weg met de pornopoes: waarom een schaamlipcorrectie volgens seksuologen geen goed idee is

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld iStock