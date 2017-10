Na #IkOok bekennen mannen nu schuld van seksueel geweld op social media

De laatste weken staat social media vol met verhalen van vrouwen die ooit slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. Met de campagne #IkOok voert VIVA actie tegen dit probleem en motiveren we vrouwen hun verhaal te delen. Mannen biechten nu hun misstappen op met #IHave.

Veertig procent van de vrouwen in Nederland ondervindt seksueel geweld en maar liefst een op de acht vrouwen wordt verkracht. Slechts elf procent doet aangifte van seksueel misbruik. Dat cijfer moet en kan omhoog en een manier om dat te bereiken is door erover te praten. VIVA wil daaraan bijdragen en roept mensen op hun verhaal te delen met #IkOok. Sinds de Harvey Weinstein-affaire is het wereldwijd een hot topic en zijn er talloze verhalen te lezen via #MyHarveyWeinstein en #MeToo. Nu lijken de rollen omgedraaid en biechten mannen hun daden op via #IHave.

Een van de eersten die een publieke bekentenis deelde was Facebooker Stephen.

A male family friend felt inclined to step forward and he posted an “I have”. I didn’t know that was a thing. #MeToo #Ihave pic.twitter.com/Mrr53NlzOE β€” Danielle πŸ‡―πŸ‡²#DACA (@Dani_Knope) 16 oktober 2017

Andere mannen volgen en bekennen zich ooit schuldig te hebben gemaakt aan seksuele intimidatie. Zo bekent acteur Mark Ruffalo spijt te hebben dat hij ooit dacht dat vrouwen het als compliment zagen als hij ze nafloot.

I will never Cat call a woman again. Growing up we were taught from watching movies that a cat call was a compliment. I would do it to friends and girlfriends. Sunrise clued me in that it was totally inappropriate. Not cool. Not a compliment. Gross. #HowIWillChange β€” Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 19 oktober 2017

#IHave and I’m sorry. I know that misogyny is taught. I’ll continue to strive be better, and to teach my son, so that #HeWont. β€” King Kelty (@KingKelty) 19 oktober 2017

Kritische noot

De nieuwe hashtag valt overigens niet bij iedereen in goede aarde. Sommige twitteraars vragen zich af of de mannen dit delen en daarvoor beloond willen worden of dat we boos kunnen zijn vanwege hun daden.

De #Ihave roept gemengde gevoelens op. Moeten we deze mannen nu roemen voor hun moed om ervoor uit te komen of mag ik ook boos zijn? #metoo β€” Joyce de Jongh (@optimataal) 19 oktober 2017

Bron Trouw, Rutgers | Beeld Shutterstock