Nancy: ‘Moet ik meer alimentatie betalen, nu de kinderen vaker bij mijn ex zijn?’

Toen Nancy en Dirk twee jaar geleden uit elkaar gingen, hebben ze een ouderschapsplan opgesteld. Nu Nancy het steeds drukker heeft op haar werk, zijn de kinderen vaker bij haar ex. Dirk vindt dat prima, wil wel dat de kosten dan ook anders verdeeld worden. Een mediator kijkt mee naar hun probleem.

Nancy: ‘Onze kinderen zijn schatten. Ze gaan heerlijk zelf hun gang. Je hebt zogezegd geen kind aan ze. Ook toen wij twee jaar geleden gingen scheiden verliep dat heel goed. Ik was voor de jongste wel heel erg bang, omdat zij niet zo’n prater is. Wat zou er blijven hangen en later tot problemen leiden? Voor de oudste was dat anders, want die praat overal over. De hele dag. Er is niets waar die het niet over heeft. Gelukkig hebben we alles gefaseerd gedaan, zodat het voor de kinderen ook te behappen bleef, al die veranderingen in hun jonge leventje. De kinderen zijn om de week vier dagen bij hun vader. Op woensdagavond wisselen we na het zwemmen van de jongste. En op zondag komen ze dan weer terug. Het gebeurt weleens dat ik het vanwege mijn werk niet red en dan kunnen ze gelukkig naar Dirk toe, daar ben ik blij mee. Maar nu begint Dirk ineens over de kosten die gemaakt moeten worden voor de kinderen, dat mijn aandeel hierin groter moet worden. Dat vind ik vreemd, want dit hebben we twee jaar geleden vastgelegd in het ouderschapsplan en werkte wat mij betreft prima. Ik zou dan ook niet weten waarom dit aangepast moet worden.’

Dirk: ‘Het is in feite wel goed geregeld bij ons, dat zie ik bij andere gescheiden ouders nog weleens anders. Doordat ik mijn werktijden flexibel in kan delen, kan ik er ook altijd zijn voor de kinderen. Daar waar ik wat vroeger thuis moet zijn voor de kinderen, omdat Nancy het niet haalt met haar werk, kan ik mijn werkuren in de avond weer inhalen als ze op bed liggen. Voor de kinderen en Nancy wel zo fijn denk ik. Het komt alleen wel steeds vaker voor dat de kinderen bij mij verblijven. De verhoudingen van de zorg voor de kinderen komt nu voor 80 procent op mij terecht, terwijl de verdeelsleutel voor de kosten 50/50 is. Wij hebben allebei een goede baan, maar ik vind het wel zo eerlijk als de kosten dan ook goed verdeeld worden. Het is vandaag de dag meer regel dan uitzondering dat ik voor de kinderen zorg, want als dit niet het geval was had ik dit ook niet aangekaart.’

De mediator: ‘Het ouderschapsplan is een dynamisch document. Dat wil zeggen dat jullie afspraken hebben vastgelegd die mee veranderen met de ontwikkeling van de kinderen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De meeste ouders hebben moeite om (op tijd) met elkaar te communiceren. Zo komen jullie ook uit op een aanpassing van de verdeling van de kinderkosten. Uiteraard kunnen jullie de verdeling en daarmee de kosten aanpassen, maar daar is wel overleg voor nodig. Is het wenselijk dat Dirk structureel meer voor de kinderen gaat zorgen dan Nancy? Of is het beter dat Nancy ervoor kiest om toch terug te gaan naar de oorspronkelijke regeling, waardoor de vraag over de kosten dan ook van de baan is. Geld is altijd een lastige kwestie om te bespreken en kan ook veel kapot maken. Het is daarom aan te raden om nog eens goed na te denken over hoe jullie invulling willen geven aan de zorg voor de kinderen en op basis daarvan de verdeling van de kosten te bepalen. De uitkomst hiervan passen jullie dan aan in het ouderschapsplan.’

Over de mediator:

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

Beeld Shutterstock