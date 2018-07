Nathalie: ‘Ik masturbeer drie keer per dag’

In de rubriek Poezenalbum delen lezers elke week de avonturen van hun geslachtsdelen.

Nathalie is 31 jaar en studeert therapeutische homeopathie. Sinds april 2017 is ze single. Ze heeft met 35 mensen het bed gedeeld en in totaal zes relaties gehad, waarvan de langste ruim 9 jaar. Met het hem heeft ze drie kinderen van 9, 8 en 5. Ze noemt haar vagina poes of kut, omdat het lekker bekt.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Ze is nogal uit haar hum, omdat ze het vaak moet hebben van zelfstimulatie. Het is toch alweer ruim een week geleden dat ik echt goede seks heb gehad.’

Hoe vaak heb je seks?

‘Ik doe het elke dag met mezelf en eens in de zoveel tijd komt er een man voorbij. Meerdere keren per dag dwalen mijn gedachten af naar seks. Op dit moment heb ik twee vaste scharrels: met de een staat het even op een laag pitje, met de ander – mijn laatste ex – doe ik het gemiddeld tien keer per maand waarbij we het meestal meerdere keren op de dag doen. Hij is niet de vader van mijn kinderen, met hem heb ik het contact verbroken nadat ik ontdekte dat hij een maand na onze breuk een nieuwe vriendin had. De kinderen zien hem wel gewoon nog elke week. Ik val op mannen en vrouwen, maar de meeste mensen van mijn leeftijd zitten in een andere levensfase. Ik ben vrij jong moeder geworden, daar heb ik absoluut geen spijt van, en ik ben twee keer getrouwd geweest. Eerlijk gezegd vind ik mezelf te oud om me weer in dat hele datinggebeuren te storten. De regels zijn ook veranderd. Toen ik er nog volop in zat, was het toch echt zo dat de man de rekening betaalde op de eerste date. Dat ik kinderen heb, maakt het er niet makkelijker op. Ik probeer ze overal buiten te houden en alles om hen heen te plannen, maar dat betekent dat er niet veel tijd overblijft. Ik ben niet makkelijk in bed te krijgen, ook al hou ik nog zo van seks. Ik moet iemand wel echt léuk vinden. Trouwen doe ik niet meer, ik heb mijn lesje wel geleerd. Een relatie zou ik wel weer willen, als de tijd rijp is. Ik ben met veel verschillende types samen geweest, maar uiteindelijk val ik toch voor mannen die mij door en door kennen en verder kijken dan alleen het uiterlijk. Met al mijn exen was ik eerst goed bevriend. En helaas heb ik een zwak voor bad boys.’

Hoe vaak masturbeer je?

‘Drie keer per dag, meestal op verschillende momenten – bijvoorbeeld onder de douche als de kinderen liggen te slapen, of als ze naar school zijn. Porno kijk ik nooit, een speeltje gebruik ik soms.’

Waar schaam je je voor in bed?

‘Ik was dun en had een afgetraind lijf, tot ik vrij snel na elkaar kinderen kreeg. Die kilo’s zitten er nog steeds aan, waardoor ik een buikje heb. Daar heb ik me de laatste jaren heel erg voor geschaamd, maar dat is minder geworden omdat ik van mannen alleen maar complimenten krijg over mijn lichaam. Vooral mijn ronde borsten vallen in de smaak.’

Welk cijfer zou je je bedprestaties geven?

‘Toch een zeven. Ik heb nooit klachten gehad, behalve over het feit dat ik te weinig pijp. Tja, daar moet ik zin in hebben en anders doe ik het niet. Ik ben nog altijd vrij lenig en kan de gekste standjes uitvoeren met mijn benen in mijn nek, bovendien ben ik overal voor in. Zo heb ik ooit seks gehad in de trein, toen je nog van die aparte coupés had met gordijntjes voor de ramen. Dat was superspannend, omdat we elk moment betrapt konden worden en we ook nog eens zwart reden.’

Wat wil je nog ontdekken in bed?

‘Nog zo veel! Ik zou weleens sm willen uitproberen, het lijkt me geweldig om de macht geheel uit handen te geven – júíst omdat ik iemand ben die graag de controle houdt. En een trio staat ook op mijn lijstje. Ik heb al vaker het voorstel gekregen, maar nog nooit toegehapt. Ook omdat ik een bezitterig type ben dat niet graag deelt.’

Tekst: San van de Ven

