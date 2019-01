Als dit maar goed gaat: er komt een Nederlandse versie van Love Island

Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen. Die vlieger gaat absoluut op voor Love Island, want het programma gaat ein-de-lijk ook een Nederlandse versie krijgen!

Love Mansion

Dit voorjaar zal er ergens ver weg, in een mooi tropisch oord voorzien van alle luxe, zwembad en hoogstwaarschijnlijk ook fitnessapparaten een villa gebombardeerd worden tot de Love Mansion en zullen Islanders van eigen bodem op zoek gaan naar de liefde van hun leven.

De kijker bepaalt

In Love Island bivakkeren tien vrijgezellen die met elkaar moeten daten en hopelijk ook koppels met elkaar gaan vormen. Het publiek, de thuiskijker, mag vervolgens stemmen op het koppel dat hen het meest overtuigd van echte liefde. Dat koppel mag blijven en maakt kans op een enorm geldbedrag. In totaal brengen de singles zes weken door in de Love Mansion.

Via de speciale Love Island-app kunnen kijkers niet alleen thuis vanaf de bank stemmen op hun favoriete of minst favoriete koppel. Ook bepalen ze welke potentiële deelnemers de villa mogen betreden. En je raadt het al, net als bij Temptation Island en Ex On The Beach: Double Dutch spelen flirten, jaloezie, afwijzing, lust en plezier een grote rol.

Oh en trouwens, ze zoeken nog kandidaten! Nu maar hopen dat RTL niet té ordinaire types cast.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.