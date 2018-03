Negende aflevering van Temptation Island zorgt voor nodige verbazing: 15 tweets op een rij

De achtste aflevering van ‘Temptation Island’ zorgde al voor veel verbijsterde kijkers, want liet de trouwe Tim verleidster Cherish nu écht toe in zijn bed? Na het zien van deze beelden konden we niet wachten tot de aflevering van gisteravond, want hoe zou dit verhaal verder gaan?

Ook aflevering 9 van Temptation Island heeft weer voor de nodige verbazing gezorgd, want Mezdi liet zich van een geheel onverwachte kant zien. Nadat Cherish bij Tim had geslapen, ging Mezdi direct verhaal halen. Én zette hij de vriend van Deborah Leemans even helemaal op zijn plek. Gedurende de aflevering deed Mezdi nog een poging om ‘afstand’ te creëren tussen de twee en probeerde hij ervoor te zorgen dat Deborah niet té gekwetst achterblijft na het volgende kampvuur. Nog een bizar en opvallend dingetje uit de negende aflevering: tijdens de date van Daniëlle en Fabrizio liet Mezdi’s vriendin een tatoeage op haar lichaam zetten door haar verleider. Ai…

Zo reageerde Twitter op de negende aflevering van Temptation Island:

HAHAHHA MEZDI MET DIE STOK IN HET ZAND EEN LIJN MAKEN OM “AFSTAND” TE CREËREN #TEMPTATIONISLAND — Julie (@Juliexdg) 22 maart 2018

#temptationisland

We hebben een armbandje gekregen, een friendship band” Ahja band ja… pfft. — Ina Willems (@xInaWillems) 23 maart 2018

Volgens mij zit Tim in een vervroegde midlife crisis. Waarom zou je anders iets degelijks en stabiels zomaar weggooien voor een blonde snol die -let’s face it – voor het programma op eender welke gast had gekropen, vermits genoeg betaald? #Temptationisland — Christel (@JaneandTarzie) 23 maart 2018

mezdi heeft al mijn respect terug gewonnen lmao love die kerel #temptationisland — eline (@justinshealed) 23 maart 2018

Die stokken op Tim, HA, GEWELDIG MEZDI! Dat maakte de aflevering. #temptationisland pic.twitter.com/EQEYkCTMjR — Hanne Van den Abeele (@hannewhale) 23 maart 2018

Temptation is het beste wat Deborah kon overkomen. Stel je voor dat ze met Tim a.k.a de meest zielige persoon op de wereld getrouwd was. #Temptationisland #Deborah — kim (@kipitju) 23 maart 2018

Wat eigenlijk nog het grappigste van al was in aflevering 9 was de presentator, Rick 😂 “wat is er toch gebeurd man?”, “ocharme Deborah”, “En je ring dan Tim? En je trouwplannen” zei hij met een grote smile 😂 #Temptationisland — SAM🎈 (@Syniawsky) 23 maart 2018

#Temptationisland weet niet wat ik erger vind Tim of die Tattoo… — Silvie_Maratea (@SilvieMaratea) 23 maart 2018

Die tatoo 😱😱😱 Och meisje toch 🤦🏼‍♀️ #Temptationisland — Silvie_Maratea (@SilvieMaratea) 23 maart 2018

Ocharme Deborah, ik kan mij zelfs niet voorstellen hoe pijnlijk het is om uw lief op 2 dagen tijd te zien evolueren van “ik wil met jou trouwen” naar “ik wil met die andere trouwen”. #jesuisdeborah #temptationisland — Marlies Van de Walle (@Marliesvdwalle) 23 maart 2018

Iedereen vindt Mezdi ineens een goede jongen, maar jullie vergeten zeker wat hij allemaal heeft gedaan? #temptationisland — Kelly ❣ (@KellyJeurissen) 22 maart 2018

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron Twitter | Beeld RTL