Net5 komt met Boer Zoekt Vrouw-achtig programma, maar dan met expats

Goed nieuws voor iedereen die op zoek is naar liefde, maar het niet zo ziet zitten om op een boerderij te wonen. Net5 komt met een Boer Zoekt Vrouw-achtig programma, maar dan met zakenmannen en -vrouwen.

Vanaf 29 augustus gaat de zender van start met het datingprogramma Veel Liefs uit Holland.

Look-a-like

In de internationale versie van Boer Zoekt Vrouw worden tien boeren van over de hele wereld gekoppeld aan Nederlandse vrijgezellen. Daar lijkt het idee voor Veel Liefs uit Holland vandaan te komen, want in het Net5-programma worden tien Nederlandse expats – die wonen van Bangkok tot Los Angeles en van Kenia tot Parijs – gematcht aan Nederlandse mannen en vrouwen.

In de eerste aflevering worden er tien mannen en vrouwen – die in het buitenland wonen en werken – geïntroduceerd. Als je een van die verre liefdes wel ziet zitten, kan je reageren met een datingvideo. In het voorjaar van 2018 zien we of er een vonk overslaat tussen bij de vrijgezelle zakenmannen en -vrouwen. De presentatie van Veel Liefs uit Holland ligt in handen van Nicolette van Dam.

Meer informatie over het programma of jezelf opgeven? Klik hier!

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Beeld Sanoma Beeldbank