Oh jee: Rosanna en Niels wéér in Temptation Island?

Driemaal is scheepsrecht, maar of dat ook voor Rosanna en Niels geldt is nog maar de vraag. Nóg een keer meedoen aan Temptation Island lijkt ons namelijk niet zo slim. Toch wil Rosanna op één voorwaarde de ultieme relatietest voor de derde keer ondergaan.

In haar Instagram Stories beantwoordt de blondine een aantal vragen en natuurlijk willen haar volgers weten of een deelname aan de realityshow nog op de planning staat. Rosanna antwoordt: ‘Neeee!! Misschien voor 1 miljoen… bij ons gaat het sowieso fout!’ Duidelijk, maar het koppel wil Temptation dus overwegen als er genoeg geld geboden wordt. Interesting.

‘Best jaloers’

Waarom ze voor nu ‘nee’ zeggen? ‘Temptation Island gaat fout bij ons omdat wij altijd samen zijn in het dagelijks leven. Wij zijn beide best jaloers.’ Dat was ook al te zien in het programma, toen Rosanna probeerde een plantenbak om te gooien toen Niels iets te close werd met verleidster Fabiola. Kleine spoiler: lukte niet.

Ander programma

Rosanna heeft de smaak te pakken en zou best in meer programma’s willen verschijnen. Temptation is dan misschien een gesloten boek, maar op Dance Dance Dance of Love Island zou ze zo ‘ja’ zeggen. Maar wacht eens even, is die laatste show niet voor singles die de liefde willen vinden? We zijn benieuwd…

