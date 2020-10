Waarom je dus niet áltijd voor een vluggertje moet gaan

Vluggertjes verdienen zeker een plek in je seksleven. Even hop, snel, tussendoor. Lekker. Maar… vrouwen hebben gemiddeld gezien zeker 20 minuten nodig om een orgasme te krijgen. Seks draait natuurlijk om het genot van twee mensen, dus hoe maak je het leuk voor beide partijen?

De wijze les van vandaag. Neem niet áltijd genoegen met een vluggertje.

1. Wees eerlijk tegenover je partner

Als je eenmaal weet wat jij fijn vindt, tell your partner! Vertel precies wat jou opgewonden maakt en hoe jíj het wil. Vind je het moeilijk om daar zo open over te zijn? Probeer er dan naar de hinten tijdens de seks, geef aanwijzingen en laat merken dat ook jij wil genieten. Als de ander ziet dat jij het fijn vindt, wordt diegene zelf ook zekerder van zijn zaak. Win-win, right?

2. Zeg ‘nee’ als je geen zin hebt

Simple as it is: Is een vluggertje niet wat je wil op het moment? Zeg dan gewoon ‘nee’. Nogmaals, seks komt van beide kanten. Heb jij geen zin in een quicky, luister dan naar je gevoel. Doe je dat niet? We moeten eerlijk zijn, het helpt niet echt mee aan goede seks. Zeg ook wat je dan wél wil en waar je wél zin in hebt. Communication is key.

3. Probeer nieuwe dingen uit

Een vluggertje mag dan wel makkelijk en inderdaad snel zijn. Maar het betekent niet dat jij er nou ook zo van geniet als je partner. Probeer eens wat nieuws uit, wat jullie beiden nog niet geprobeerd hebben. Zo kom je er ook achter wat je partner fijn vindt en vice versa. Dit zorgt natuurlijk weer voor extra spanning en fireworks en dat is wat we willen toch? Weg met het vluggertje en hallo new things.

Bron: Cosmopolitan, beeld: iStock