Voor wie denkt dat je alles met je geliefde moet delen, think again. Er zijn ook dingen die je juist beter niet kunt delen. Het feit dat jij en je partner genoeg van elkaar houden om gevoelens en persoonlijke zaken met elkaar te bespreken, betekent nog niet dat je alles met elkaar zou moeten delen.

In willekeurige volgorde: 7 dingen om níét te delen met je partner.

1. Wachtwoorden en apparaten

Als het gaat om het delen van wachtwoorden van telefoon, computer en andere apparaten, hangt het er echt van af wat werkt voor jullie. Het is logisch dat je elkaar graag een beetje ‘in de gaten wil houden’, maar vaak schaadt dit het vertrouwen in elkaar. En kan het zo zijn dat dingen verkeerd worden opgepikt. ‘Waarom liket hij haar foto’, ‘waarom is hij bevriend met haar’: die categorie. Heb respect voor elkaars individualiteit en privacy. In de tussentijd mag jij z’n Netflix-wachtwoord weten en hij die van jou voor Videoland.

2. Badkamer

Samenwonend? Sommige koppels poetsen graag samen hun tanden. Of voeren een gesprek terwijl één persoon op het toilet zit of onder de douche staat. Andere koppels houden hun badkamer-activiteiten liever privé houden. Bespreek wat werkt voor jullie, zo ontstaan er geen ergernissen en ongemakkelijke momenten. En hou je in je achterhoofd, jullie zijn lovers; geen roomies.

3. Scheermesjes

Don’t do it, never do it! Het lijkt misschien onschadelijk, maar het lenen van het scheermesje van je partner voor een snelle touch up kan niet alleen bacteriën verspreiden, maar het kan ook voor ziektes zorgen.

4. Nagelschaar

Omdat de meeste mensen, dus wellicht ook jouw wederhelft, hun nagelknipper niet regelmatig schoonmaken, kan de inkeping tot iets heel ernstigs leiden. Een schimmel- of bacteriële infectie kan namelijk door de nagelknipper worden verspreid. Bah bah!

5. Vrienden en sociale contacten

Het is belangrijk voor koppels om ook tijd door te brengen zónder hun partner. Het is noodzakelijk dat jullie allebei een eigen leven hebben en andere sociale contacten hebben dan alleen elkaar. Dus: niet altijd met de gemeenschappelijke vrienden hangen maar ook met je vriendinnen de hort op.

6. Oordopjes

Hoewel oorsmeer natuurlijke oorbescherming is, vangen oordopjes wél bacteriën op. Deze bacteriën kunnen zorgen voor infecties en irritaties. Het beste is om regelmatig je oortjes schoon te maken en ze niet uit te lenen. Ook niet aan je geliefde! Gevalletje ‘jammer joh’ als hij/zij de oordopjes weer eens kwijt is en die van jou wil lenen.

7. Tandenborstels

Als je iets voor je mondhygiëne gebruikt (tandenborstel!), deel het dan met niemand, hoeveel je ook van ze houdt. En met wat voor een puppy-ogen ze ook smeken of ze je tandenborstel mogen lenen… Als je je mond schoon wil maken, heeft het inbrengen van de ziektekiemen van iemand anders het tegenovergestelde effect.

