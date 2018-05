Niet trouwen, wel feest: steeds meer stellen kiezen voor een wij-gaan-niet-trouwenfeest

Een enorme witte trouwjurk, een prachtige locatie en de man van je dromen aan wie je het jawoord geeft: het zal voor veel vrouwen een droom zijn – eentje die vooral vroeger, maar ook nu nog leeft. Toch blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat er steeds minder twintigers én dertigers het huwelijksbootje instappen. In de groep 25- tot 30-jarigen stonden vorig jaar slechts 37 op de 1000 vrouwen voor het altaar. En dat terwijl dit aantal twintig jaar geleden nog op 83 lag. Maar ondanks dat we minder trouwen, wordt zo’n uitbundig trouwfeest niet helemaal overgeslagen…

De trouwambtenaren van nu mogen dan wel minder twintigers en dertigers voor hun neus hebben staan; andere belanghebbenden zoals wedding planners hebben het nog steeds hartstikke druk. Want dat er de afgelopen tien jaar maar liefst 11.000 meer stellen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, betekent echter niet dat zij dit niet willen vieren met een sort of trouwfeest met al hun familie en vrienden.

Het nut van trouwen

En dus halen we allerlei toeters en bellen uit de kast om gewoonweg de liefde te vieren. Waar sommigen de trouwjurk, ceremonie en ringen achterwege laten, ontbreekt het bij anderen juist alleen aan het officiële jawoord. Zo ook het gelukkige stel Tom en Maya. ‘Ik vind bruiloften zelfs echt te gek, maar ik snap het nut van trouwen niet helemaal. Ik vraag vaak aan mensen: waarom ben je getrouwd? Vaak is het antwoord dan: voor het feest. Dat vind ik geen goede reden, want dat kan toch ook zonder het jawoord?’, vertelt Tom aan RTL Nieuws.

Toscaans wij-gaan-niet-trouwenfeest

Zij besloten dan ook om een gigantisch feest in Toscane te geven, waarvoor ze maar liefst 85 vrienden uitnodigden. Ook ging het gelukkige paar gehuld in een net pak en in een jurk, was er een ceremonie bij het zwembad, werd er door hun dierbaren gespeecht, en was er een uitgebreid diner. En er werd elkaar zelfs de eeuwige trouw beloofd. Althans, op een iets andere manier dan. ‘Als je gaat trouwen, beloof je elkaar trouw, maar veel mensen scheiden daarna toch.’

Tot de dood ons scheidt, toch?

En dus pakten Tom en Maya hun ‘trouwbeloftes’ op een net iets andere manier dan de meesten aan. In plaats van elkaar de eeuwige trouw – till death do us part, je kent het wel – te beloven, benoemden zij juist hun ergernissen en vertelden ze elkaar het te proberen in plaats van te beloven. ‘We zeiden bijvoorbeeld tegen elkaar: beloof je het beleg na het ontbijt niet op het aanrecht te laten staan? Of beloof je minder lang chagrijnig te zijn? Waarop de ander dan zei: ik zal het proberen.’ En da’s eigenlijk minstens zo mooi en bijzonder.

