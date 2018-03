Nieuw op de buis: noodgedwongen slapen met je ex

Het is misschien wel je grootste nachtmerrie op relatievlak: een nacht (noodgedwongen) doorbrengen met je ex. Goede reden om er een programma van de maken, vonden tv-makers in Engeland. Het resultaat? Een waardige opvolger van Temptation Island (al zijn we daar nog wel even zoet mee, maar dat terzijde).

Deze nieuwkomer gaat misschien nog wel meer tongen losmaken, dan dat de verleiders van Temptation kunnen bewerkstelligen. In Een nacht met mijn ex word je een nacht opgesloten met je ex. En er is een addertje onder het gras: een van de twee wil de ander graag terug. De exen worden opgesloten in een appartement dat vol hangt met camera’s. Ze krijgen de gelegenheid om alle issues uit te praten. Of de avond eindigt in knallende ruzie, of dat het tweepersoons bed gebruikt wordt, is de vraag…

Hier vind je een voorproefje van de Britse variant:



Vanaf dinsdag 17 april wordt Een nacht met je ex het door omroep BNNVARA uitgezonden op NPO3.

Bron Newsmonkey | Beeld iStock