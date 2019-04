Nieuw op het gebied van seks: het ‘consentcondoom’

Er zijn vier handen nodig om het ‘consent condoom’ te openen. Dit nieuwe condoom is door een Argentijns bedrijf gemaakt om het belang van consent te benadrukken. Hoewel de gedachtegang erachter ongetwijfeld goed bedoeld is, vinden veel mensen dat de producent van de condooms de plank volledig misslaat.

‘Als het geen ja is, is het een nee’ en ‘Zonder toestemming is er geen plezier’, zegt de slogan in de promotievideo, gevolgd door de hashtag #PlacerConsentido, of ‘toegestaan ​​plezier’. Een andere slogan luidt: ‘Toestemming is het belangrijkste in seks.’



Het ‘unieke systeem’ van het pakket vereist dat vier handen – of twee personen – overeenkomen om het te openen, door op vier knoppen aan de bovenkant en zijkanten van de doos tegelijkertijd te klikken.

Kritiek

Het spotje werd niet kritiekloos ontvangen. Condooms voorkomen natuurlijk soa’s en zwangerschappen, maar mensen hebben geen condooms nodig om seks te hebben en iemand die consent niet zo nauw neemt zal zich hier niet door laten beïnvloeden. Twitteraars spreken zich graag over het nieuwe product uit:

‘Stel je de vergadering voor waar iemand zei: ‘Heteroseksuele mannen zijn zo incompetent dat ze niet kunnen praten met- of luisteren naar de vrouwen met wie ze seks willen hebben, dus laten we ze een 3D-puzzel oplossen om het condoom uit de wikkel te halen.’

Imagine the meeting where someone said, “Straight men are so incompetent that they can’t talk to or listen to the women they’re trying to have sex with, so let’s literally have them solve a 3D puzzle to get the condom out of the wrapper.” https://t.co/cdNiojPoA8 — Moira Donegan (@MoiraDonegan) April 10, 2019

‘Oké, dus ik heb in mijn tijd veel dingen uit een heleboel producten gezien en belachelijk gemaakt, maar het consentcondoom is absoluut de slechtste die ik tot nu toe in 2019 heb gezien. Twijfel dat veel potentiële verkrachters hierdoor worden afgeschrikt.’

OK so I have seen & taken the piss out of a LOT of products in my time but the Consent Condom is definitely the worst one I’ve seen in 2019 so far. Doubt that many potential rapists are going to be foiled by this https://t.co/WWPKXl74qM — Holly Baxter (@h0llyb4xter) April 10, 2019

‘Het ‘consentcondoom’ lijkt gemaakt te zijn door mensen die niets weten over wederzijds goedvinden of seksueel geweld. Coole tijden in deze ware bende.’

the “consent condom” appears to have been created by people who know nothing about either consensual sex or sexual assault. cool times in this true hellscape — jes skolnik (@modernistwitch) April 10, 2019

Bron: Her | Beeld: Shutterstock

Wat vind jij van dit product? Is het een yay of een nay?