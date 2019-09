Nieuwe twist in First Dates: dit keer schuiven er BN’ers aan tafel

Eerst was er First Dates, toen First Dates Hotel, en nu komen de makers van het programma wéér met een nieuw concept. Er komt een speciale aflevering waarin BN’ers op zoek gaan naar de liefde. Zij zullen niet met elkaar, maar met onbekende Nederlanders plaatsnemen in een restaurant om een hapje te eten.

Welke bekende Nederlanders we terug gaan zien in de speciale aflevering, is helaas nog niet bekend. Het enige wat de makers loslaten over de uitzending, is dat-ie op 14 februari 2020 – precies, op Valentijnsdag – op televisie komt. Naar verluidt zullen de opnames in december plaatsvinden.

Geen Domien

Wie in elk geval niet meedoet aan de BN’er-editie van First Dates, is Domien Verschuuren. Hij liet woensdag in zijn show op Qmusic weten dat hij is benaderd voor het concept, maar vriendelijk heeft bedankt.

Gratis eten

Ook Giel Beelen werd gebeld door het productieteam van First Dates. ‘Ik heb die gast natuurlijk uitgelachen aan de telefoon,’ zei hij in zijn ochtendshow op Radio Veronica. Hij voegde eraan toe er toch nog over na te gaan denken. Dat leek zijn sidekick Jurgen Latijnhouwers een goed idee: ‘Je kunt gratis eten, je hebt een leuke avond en je komt weer eens onder de mensen. Misschien zit daar wel de vrouw van je leven tussen.’

Nieuw seizoen

De nieuwe reeks met ‘gewone’ First Dates is vanaf 7 oktober te zien op NPO3.

