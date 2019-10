Hoe begon het? Welke methoden gebruikte hij om haar te laten doen wat hij wilde? Op deze en nog meer vragen probeert Miranda (47) antwoord te krijgen. In de 2Doc Niks aan de hand gaat Miranda in gesprek met haar tien jaar oudere neef, die haar van haar vierde tot haar dertiende misbruikte.

Zo veel vragen

Hoe verantwoordde hij het misbruik aan zichzelf? Welke rol speelde Miranda in zijn leven? En wat vindt hij ervan dat ze hem nooit heeft aangegeven? Was het feit dat hij zelf seksueel misbruikt werd, van invloed op wat hij met haar deed? Het zijn allemaal vragen die Miranda zich al jaren afvraagt. En die ze nu stelt aan de man, haar neef, die haar leven overhoopgooide.

In Niks aan de Hand ontvouwt zich een verhaal dat laat zien waarom alle betrokkenen ‘levenslang’ hebben en niemand van hen in staat bleek het misbruik te stoppen. Ook Miranda vertelt hoe ze als kind het misbruik kon doorstaan en waarom ze het voor anderen verborgen hield. Ruim dertig jaar later beheerst het seksueel misbruik nog steeds haar leven.

Niks aan de hand

Miranda over het doel van de documentaire: ‘Ik kom uit een fijn gezin met lieve ouders en toch gebeurde het dat ik, hun kind, onder hun neus volledig de vernieling in werd geholpen door seksueel misbruik. Duidelijke aanwijzingen waren er niet en toen er toch een vermoeden was ontkende ik. De pleger was ook onderdeel van mijn ‘veilige’ familie, dat maakte het even vertrouwd als bedreigend. Zolang we niet goed begrijpen hoe ingewikkeld het allemaal is zijn oplossingen moeilijk. Daarvoor hebben we het hele verhaal nodig, óók van de pleger. Dan is er meer kans op voorkomen en herkenning. En op het stoppen van misbruik.’

Ook regisseur Heleen Minderaa onderstreept die ingewikkeldheid: ‘In Niks aan de Hand probeer ik het buitengewoon complexe web te laten zien waarin alle betrokkenen van seksueel misbruik vastzitten. Niet alleen de dader en het slachtoffer, maar ook de mensen eromheen. Ik hoop dat deze documentaire zal bijdragen aan inzichten die nodig zijn om kinderen dit lot te besparen.’

Niksaandehand.com

Wil jij meer informatie over seksueel misbruik? De documentaire is onderdeel van een groter project. Naast deze film komt op 28 oktober ook de informatieve en verdiepende website niksaandehand.com online, waar experts in korte interviews reflecteren op de film en inzichten geven die helpend zijn voor slachtoffers en plegers.

Niks aan de hand is maandag 28 oktober om 20.55 uur te zien bij BNNVARA op NPO2.

