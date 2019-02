Nina: ‘Als ik “boe” zeg, gaat hij al janken. Zo verandert er nooit iets’

Hun hele huwelijk lang wilde Nina dat Ruud meer van zichzelf liet zien. Ruud voelde zich onder druk gezet en trok zich steeds verder terug. Na tien jaar strijd is voor Nina de maat vol, ze wil scheiden. Ook nu weigert Ruud om te praten. Als Nina de druk opvoert, komen de emoties bij Ruud los. Geen van beiden weet hoe ze daarmee moeten omgaan.

Nina: ‘Ruud is een hele gesloten man die alles voor zichzelf houdt. Tien jaar lang heb ik geprobeerd om hem open te breken, te zorgen dat hij iets van zichzelf zou laten zien. Maar altijd als ik te dichtbij kwam, liep hij weg. Ik heb echt alles geprobeerd: begrip tonen, aandringen, hem de ruimte geven, op hem inpraten. Niets hielp. Hij wilde gewoon nooit ergens over praten. Telkens als ik dacht, hé, nu hebben we contact, deed hij de tv aan of liep weg om hout te kloven.

Toen ik besefte dat het nooit zou veranderen, heb ik hem gezegd dat ik wilde scheiden. Ruud, typisch Ruud, liep zonder iets te zeggen weg. Sindsdien weigert hij over de scheiding te praten. Telkens als ik het onderwerp aansnij, gaat hij iets anders doen. Ik word er gek van.

Laatst heb ik hem gedwongen om na het eten te blijven zitten. Eerst zat hij als een klein kind te mokken terwijl ik rustig en duidelijk probeerde uit te leggen welke dingen we moesten regelen. Ik zag dat hij weg wilde, maar ik liet hem niet gaan. Het moet allemaal wel een keer geregeld worden.

Toen begon hij opeens te huilen! Ik wist niet wat me overkwam! En ik kon er ook niets mee, sterker nog, het irriteerde me mateloos. Het voelde als chantage. Eerst loopt hij steeds weg en nu die emoties weer. Dit is de zoveelste keer dat hij een gesprek over de scheiding frustreert. Zo komen we nooit verder.’

Ruud: ‘Nina kan heel goed praten. In discussies weet ze het altijd zo te draaien dat zij gelijk heeft en ik een stomme sukkel lijk. Ik ben heus niet stom en ik weet best hoe het leven in elkaar zit. Maar zij zegt de dingen altijd zo dat ik er geen grip op krijg. Alles wat ik zeg, keert ze om. Ik weet niet hoe ze dat doet. Hoe goed ik ook luister, ik begrijp haar gewoon niet. Of ik denk dat ik haar begrijp en dan zegt zij dat ik de nuance niet vat of dat ik toch door haar intonatie had moeten begrijpen dat ze het anders had bedoeld.

Nou, dat begrijp ik dus niet. Ik bedoel: als je een aantal woorden achter elkaar zet, heb je een zin. En die zin heeft een betekenis. Toch? Nou niet bij Nina. Daar zit altijd een addertje onder.

Enfin, ik ben het wel met haar eens dat we moeten scheiden. Het is constant strijd tussen ons. Maar ik wil niet dat ze weer over me heen loopt. Ik wil het gewoon niet meer. Als ze met haar handen in haar zij midden in de woonkamer tegen me aan staat te ratelen, gaan mijn oren vanzelf dicht. Ik kan er niets aan doen. Laatst sloeg ze opeens keihard met haar hand op de tafel. Ik schrok me wild. Het was zo agressief. Toen knapte er iets in me. Ik kan haar stemgeluid niet meer verdragen. Hoe we dit moeten oplossen? Misschien schriftelijk of zo?’

De mediator: ‘Oef, dat is lastig als je elkaar niet kunt volgen. Wat jullie nu meemaken is niet verwonderlijk. ‘Het elkaar niet begrijpen’ wat in jullie hele relatie een rol speelde, escaleert nu.

Het is niet gelukt om jullie heel verschillende manieren van verbinden met de ander op een lijn te krijgen. Daarvoor is een bepaald soort empathie naar de ander nodig en die was er blijkbaar niet tussen jullie. Nu jullie gaan scheiden, is er geen reden meer om dit ontwikkelen. Jullie zullen het moeten doen met wat er nu tussen jullie is.

Jullie zijn nu allebei meer met jezelf bezig dan met de ander. Het vertrouwen in elkaar vermindert en dan schrik je van een reactie van de ander of het frustreert je als de ander niet kan besluiten terwijl jij daarop zit te wachten.

Wat kunnen jullie nu doen om de scheiding te voltooien?

Het is belangrijk dat jullie een manier vinden om elkaar te ontzien. Jullie kunnen ook iemand vragen om het gesprek te begeleiden, iemand die helpt met de verdeling en die ervoor zorgt dat jullie allebei kunnen aangeven wat je zou willen. Online is ook een mogelijkheid, maar dat duurt meestal wel wat langer. Ik kan me voorstellen dat jullie het proces vanaf nu spoedig willen laten verlopen. Nodig een mediator uit, zou ik zeggen.’

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

