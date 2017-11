Nina en Ellen schreven een boek over vagina’s: ‘Het vrouwelijk geslachtsorgaan fascineert ons enorm’

Hoe werkt een clitoris? Bestaat de G-spot? Hoe ziet een normale vulva eruit? In het nieuwe boek Het wonder daaronder krijg je antwoorden op alle vragen die met vrouwelijke seksualiteit en de vagina te maken hebben. Het boek – geschreven door twee Noorse studenten geneeskunde – is een bestseller in Noorwegen en verschijnt in 25 landen. VIVA sprak met de auteurs Nina Brochmann (29) en Ellen Støkken Dahl (25).

Beeld Anne Valeur

Waarom een boek over vagina’s?

Ellen: ‘Het vrouwelijk geslachtsorgaan fascineert ons enorm. We werken al zes jaar in de seksuele gezondheidszorg, in het begin beiden als docent. Zo hebben we elkaar ontmoet. Tijdens onze lessen merkten we dat vrouwen veel vragen hebben over hun eigen lichaam die niet altijd makkelijk te beantwoorden zijn. We ontdekten dat ze weinig goede bronnen hebben om informatie vandaan te halen. Er zijn niet veel begrijpelijke boeken over het vrouwelijke voortplantingssysteem. Dat moest anders, vonden we. Veel schaamte en onzekerheid gaan gepaard met seksuele gezondheid. Door vragen hierover te beantwoorden hopen we dat vrouwen zich zekerder voelen over hun eigen lichaam en (seks)leven.’

Nina: ‘Het boek staat volledig los van alles wat met schaamte te maken heeft. We wijzen niet met het vingertje. Het draait puur om eerlijke en betrouwbare informatie.’

Helpt om er met z’n allen opener over te praten?

Nina: ‘Die vraag wordt ons vaak gesteld. We zeggen natuurlijk niet dat we willen dat alle vrouwen het continu alleen maar over hun vagina hebben. Maar het is wel belangrijk dat iedere vrouw ten minste één iemand heeft met wie zij open en eerlijk over haar lichaam kan spreken. Dat kan de dokter zijn, maar ook een vriendin, partner of familielid. Door erover te praten verminderen we het taboe rondom het vrouwelijk lichaam en vrouwelijke seksualiteit. Iets waar mensen weinig over weten, wordt vaak gezien als iets engs. Dus door meer over het vrouwelijk lichaam te leren, is het hopelijk allemaal niet zo’n big deal meer.’

Ellen: ‘Vrouwen moeten weten dat ze niet alleen zijn met hun lichamelijke klachten. Zo zijn er veel vrouwen die zich schamen voor endometriose (een veelvoorkomende ziekte waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte voorkomt, red.). Door dit soort aandoeningen meer bekendheid te geven, hopen we de onzekerheid weg te nemen.’

Is het boek alleen voor vrouwen?

Nina: ‘Het is inderdaad voor vrouwen bedoeld. We hebben het in jij-vorm geschreven, en spreken de vrouwelijke lezer dus direct aan. Tegelijkertijd denk ik dat het heel waardevol is voor mannen om te lezen. Vrouwen vormen de helft van de wereldbevolking, en elke man komt daar in zijn leven wel mee in aanraking; of het nu een vriendin, zus, moeder of collega is. Door meer over het vrouwelijke lichaam te leren, kunnen mannen betere relaties onderhouden met de vrouwen om hem heen. Daarnaast is het belangrijk vanuit globaal perspectief. De vrouwelijke lichamelijke gezondheid heeft wereldwijd nog steeds te weinig prioriteit. Als we niet over dit soort zaken spreken, blijft dat zo en wordt er nog steeds geen geld uitgetrokken voor research.’

Ellen: ‘In sommige landen weerhoudt menstruatie meisjes ervan om naar school te gaan. Daaruit blijkt maar weer dat openheid over het vrouwelijk lichaam ontzettend belangrijk is.’

Meer adviezen van Ellen en Nina weten op het gebied van seksuele gezondheid? VIVA legde de vrouwen vijf truth or dare-stellingen voor met betrekking tot seks en hygiëne. Hou de komende weken viva.nl in de gaten om er meer over te lezen.

Het boek Het wonder daaronder bestel je hier online.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.