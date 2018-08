No pik-tures please: waarom mannen (ongevraagd) dick pics sturen

In dit digitale tijdperk is er geen ontkomen meer aan: de dick pic, oftewel de piemelselfie. Vrouwen lopen er maar zelden warm voor. Wat drijft mannen toch om zulke pikante plaatjes te sturen?

Tekst: Kimberly Palmaccio

Het is inmiddels mijn vaste ochtendritueel. Zodra ik mijn ogen open heb, maak ik een rondje op social media. Eens zien wat ik gemist heb terwijl ik op één oor lag. Ik scrol op Instagram, Facebook en na een paar geestige kattenfilmpjes en beschonken Boomerangs, is het tijd voor Snapchat. Voor diegenen die minder bekend zijn met dit medium: met Snapchat verstuur je foto’s en filmpjes die maximaal tien seconden voor de ontvanger te zien zijn. Hierna zal het beeldmateriaal tot in de eeuwigheid verdwijnen. Ideaal dus voor een triomfantelijke onderkinselfie of een kiek van je stomdronken hoofd vanuit café Het Dorstige Paard om drie uur ’s nachts. Een tijdje terug stonden op zondagochtend weer vijf verse Snapchat-foto’s voor me klaar om geopend te worden. Eerst zag ik wat wazige uitgaansselfies van mijn vriendinnen, the usual. Maar toen opende ik de foto van een oud-collega en zag ik tot mijn grote ontzetting iets wat, als je het mij vraagt, het Snapchat-beleid overschrijdt. Zonder enige mate van gêne liet hij in volle glorie zijn apparaat zien. Hierna volgde een filmpje waarin ik tot in detail zag hoe hij zijn hoogtepunt bereikte. Ik had spontaan geen zin meer in die overnight oats die op de ontbijttafel stonden te wachten.

Gewenst versus ongewenst

Sexting is voor de generatie van nu echt onderdeel van het verleidingsspel. Niks mis mee: leuk, lachen, doen! Maar óngevraagd een dick pic krijgen, is andere koek. Er is een verschil tussen gewenste en ongewenste sexting. De piemelfoto valt onder de laatste categorie. Toch bevinden we ons volgens onderzoeksbureau YouGov ‘in the golden age of penis portraiture’: 53% van de vrouwen ontving het afgelopen jaar een dick pic, zo bleek uit hun onderzoek onder twee miljoen Amerikaanse vrouwen. Het populairste kanaal voor het versturen ervan is Snapchat, gevolgd door WhatsApp. Daarnaast gebruiken steeds meer mannen iPhone AirDrop om bijvoorbeeld nietsvermoedende passagiers in dezelfde treincoupé een foto van hun edele delen te sturen. Waar vrouwen dick pics vooral beschrijven als ‘vies’ (49%), ‘dom’ (48%) en ‘triest’ (24%), denken mannen dat vrouwen het voornamelijk ‘sexy’ (40%) vinden. Gevalletje behoorlijke miscommunicatie dus. Los van het feit dat ook ík niet zat te wachten op de piemel van mijn oud-collega op een lege maag op zondagochtend, vroeg ik mezelf vooral af: waarom? Ik ben niet preuts, noch de heilige maagd Maria, maar dit vond ik wel heel erg ongepast. Nu kan ik me voorstellen dat hij niet in nuchtere toestand verkeerde, maar waarom hij zijn geslachtsdeel vastlegde én ongevraagd aan mij verstuurde, blijft voor mij een raadsel. Ik heb nooit meer iets van hem vernomen en hem er zelf – uit plaatsvervangende schaamte – ook nooit meer op aan durven spreken. Ook Milou (22) ontving dick pics van vreemde mannen, maar zij liet het er niet bij zitten: ‘Midden in de nacht kreeg ik via WhatsApp een foto van een piemel. Het nummer kwam niet voor in mijn contactenlijst, dus ik had geen idee van wie het bericht was. Omdat ik me geïntimideerd voelde, belde ik de afzender op. Ik vroeg hem wat hem bezielde om mij ongevraagd zijn geslachtsdeel te sturen, waarop hij antwoordde dat hij dat nooit gedaan had. ‘Het was een vriend,’ was zijn slappe excuus.

‘Hij dacht dat ik het wel geil zou vinden, ik stuurde immers ook een ‘verleidelijke’ foto’

Uit verdere rondvraag bij vriendinnen blijkt dat vrijwel iedereen ooit is geconfronteerd met willekeurige genitaliën op haar beeldscherm. Zo laat vriendin Femke (25) een screenshot zien. Op de foto prijkt een stijve piemel met gezwollen aderen. De afzender ligt op bed en houdt zijn geslachtsdeel tussen duim en wijsvinger vast. ‘Ik kende de afzender niet en heb het nummer meteen geblokkeerd. Het was overigens zeker niet de eerste keer dat ik zo’n foto kreeg, ik krijg ze weleens van oude scharrels, via Snapchat. Wat mij nog het meest verbaast, zijn de dick pics van onbekende mannen via mijn (openbare) Instagram. Tot tweemaal toe ontving ik er eentje in mijn ‘overige inbox’.’ Ook Bregje (24) vertelt: ‘Op vakantie had ik een leuke jongen ontmoet. We hadden geen seks gehad, wel nummers uitgewisseld. Toen ik een foto van mijn outfit stuurde, een rood jurkje met hakken eronder, kreeg ik een dick pic terug. Zijn piemel hing half slap uit zijn onderbroek. Ik vond het allesbehalve geil, knapte volledig op hem af. Ik zei dat ik het niet fijn vond om zo’n foto te ontvangen. Hij dacht dat ik het wel geil zou vinden, ik stuurde immers ook een ‘verleidelijke’ foto. Maar dat was absoluut niet mijn intentie geweest. Hij gaf mij de schuld, vond dat ik me aanstelde, maar ik voelde me seksueel geïntimideerd. Daarna heb ik hem nooit meer gesproken.’