Nog even doorzetten: na zoveel jaar ben je het gelukkigst in een relatie

Liefde maakt blind en daarom brengen we de eerste zes maanden, tot het eerste jaar van een relatie vaak door met een roze getinte bril op. Als de bril af gaat komen ook de eerste ‘problemen’ om de hoek kijken die je hopelijk samen wel door komt. Toch is die beginperiode niet persé de gelukkigste periode van de relatie, zo blijkt uit onderzoek.

In een onderzoek, dat werd gepubliceerd in Social Networks and the Life Course, werd de huwelijksstabiliteit onder tweeduizend stellen onderzocht. Daaruit bleek dat de eerste twintig jaar van het huwelijk de tevredenheid, en de gezamenlijke activiteiten afnam. Ná die twintig jaar zette dat zich echter om en nam het geluk -en de gezamenlijke activiteiten- toe, tot hetzelfde (soort) geluk als in de beginperiode.

Tegenwoordig is het al een hele prestatie om de eerste twintig jaar van een relatie ongeschonden door te komen, maar de moeite loont dus wel!

Bron: Beautify | Beeld:iStock