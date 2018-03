A. voelt nog steeds geen vlinders: dit zijn jullie adviezen

Elke donderdag delen we op viva.nl het verhaal van een forummer die wel wat advies kan gebruiken. Afgelopen week vertelde A. dat ze na twee maanden nog steeds geen vlinders voelt, maar hij wel. Dit zijn jullie adviezen.

A. datet al twee maanden met dezelfde man. Terwijl hij al druk bezig is om toekomstplannen te maken met haar, voelt zij dat ze afstand neemt. Ze mist hem niet als hij er niet is en de vlinders blijven achterwege. Nu is ze benieuwd: moet ze afstand nemen of het toch nog een kans geven? Dit zijn jullie adviezen.

Joyce van Rijswijk: ‘Moet je perse verliefd zijn dan? Je kunt ook dit stadium overslaan en doorgaan naar ‘houden van’. Verliefdheid ebt namelijk uiteindelijk wel weg. Kijk naar de gemeenschappelijke basis, interesses, manier van er voor elkaar zijn en baseer je keuze daarop. Je gaat toch niet een partner afschrijven die werkelijk alles op elk gebied heeft omdat je nog geen vlinders in je buik voelt? Sorry hoor, maar dan maak je wat mij betreft echt een verkeerde keuze voor een lang goed en gezond huwelijk.’

Antoinette Ediribandana Hevage Kuiper: '

‘ Denise Den: ‘Je geeft jezelf al antwoord op je vraag: ’Maar ik voel geen echte vlinders, ik denk niet veel aan hem als ik hem niet zie en ik mis hem ook niet.’ Ik zou zeggen bij 3 maanden nog steeds geen gevoel dan stoppen.’

Nathalie van Manen: '

