Noorse publiek omroep lanceert een gids vol verschillende seksstandjes

De Noorse publieke omroep NRK denkt mee met Noren die komende slutty summer niet ongeïnspireerd te werk willen gaan. De omroep maakte een gids vol seksstandjes. Van klassiekers met een twist tot (voor ons) compleet nieuwe standjes (‘het buffet’): met dit boekje wordt het een hete zomer indeed.

Dat de afzender van de gids een publieke omroep is, is wel wat opvallend. Ter verdediging: het boekje is niet (alleen) een ludieke stunt, maar dient ook educatieve doeleinden. Ieder standje wordt in zwart-wit geïllustreerd door een echt koppel. Geen glimmende pornolijven of brave illustraties dus, maar gewoon, lijven en liefdes in alle denkbare vormen.

Kennis en openheid

Bovendien hoef je niet voor alle standjes een slangenmens te zijn. Zwangere vrouwen, mensen met zwakke knieën of rugklachten: aan iedereen is gedacht. ‘NRK wil dat de seksgids onder Noren leidt tot een groei in kennis en openheid wat seks betreft. En hopelijk brengt het de conversatie over seks nog meer op gang’, zegt redacteur Reidar Kristiannsen. ‘Het liefst wil NRK dat nog meer Noren een seksleven creëren waar ze van genieten.’

Natuurlijk zijn er ook Noren die minder enthousiast zijn: de frivole gids is gemaakt van hún belastinggeld. Beetje zuur, want eerlijk: het resultaat maakt instant vrolijk. Bekijk alle beelden hier.

