O my: Temptations Deborah krijgt nóg een klap te verwerken

Het is weer donderdag en dat betekent maar één ding: Temptation Island. De aflevering van vanavond blijkt de heftigste tot nu toe te zijn, en voor wie al het nieuws rondom de soap waar Goede Tijden, Slechte Tijden nog een puntje aan kan zuigen een beetje volgt, weet inmiddels dat Deborah een flinke klap – eerder een goede linkse – in haar gezicht krijgt. En alsof alle ellende van haar ‘hartje’ Tim nog niet genoeg is, gaat er nu ook nog een bizarre roddel over haar rond.

Ze ging vol goede moed het avontuur aan met de man die haar zelfs een trouwring beloofde, maar van het sprookje ‘huisje, tuintje, kindje’ blijkt inmiddels niets meer over te zijn. ‘Playboy’ Tim lijkt zijn vrouwtje inmiddels volledig te zijn vergeten en zou al zijn pijlen gericht hebben op de blonde Cherish. En dat zag niemand, maar vooral Deborah niet, aankomen.

Enfin, de tissues liggen alvast klaar voor Deborah en de drama kan beginnen. Maar wat de beste vrouw waarschijnlijk al helemaal niet zag aankomen, is dat ze nu ook ná Temptation Island flink wat heavy shit erbij krijgt. Deborah zou volgens een bekende van haar en Tim zelf ook niet bepaald een trouwe hond te zijn.

Homewrecker

Zo wordt er beweerd dat Deborah in het verleden zelf ook een relatie totaal verwoest heeft. ‘Ze verleidde ze ooit een man die in een serieuze relatie zat en zelfs een baby had met die vrouw. Een kindje dat er pas was gekomen na járen proberen. Ja, Deborah haalde een gezin uit elkaar.’

Flinke beschuldigen, niet waar? Maar dat het daar bij blijft? Ho maar! ‘Toen ze eenmaal haar prooi binnen had, liet ze de man in kwestie na een week al vallen. Om gewoon verder te gaan met haar eigen relatie. Haar toenmalige vriend kwam haar overspel nooit te weten.’ Ai, ai, ai! Dat is nogal wat. Zo vindt ook Deborah. Op Instagram laat ze zich dan ook duidelijk horen.

Haters, dommeriken en idioten

‘Ik word de laatste tijd overladen met geruchten en opgeklopte verhalen. Iedereen heeft zijn verleden, toch? Ik weet wat er toen is gebeurd en ik kan met mijn hand op het hart zeggen dat ik nooit doelbewust een relatie zou kapotmaken. Als je weet dat twee mensen samen zijn, dan kom je daar niet tussen. Punt!’.

En de mensen die het verhaal voor waarheid aannemen en het zonder pardon naar anderen doorsturen? Daar heeft Deborah nog wel een boodschap voor. ‘Geruchten worden rondgestrooid door haters, verspreid door dommeriken en geloofd door idioten’. Duidelijke taal!

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron: HLN.be | Beeld: Temptation Island, Instagram