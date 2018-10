Oeh ha ha! Als je om jezelf kunt lachen, heb je betere seks

Zelfspot wordt vaak genoemd als de ultieme truc voor een leuker leven. Immers, zolang je zelf maar de lol van je eigen pieken en dalen inziet, komt het altijd wel goed. Nu blijkt zelfspot ook goed voor je seksleven. Oeh ha ha, daar willen we wel het fijne van weten.

Drie verschillende soorten mensen

Uit een klein onderzoek in Duitsland is gebleken dat vrouwen die om zichzelf kunnen lachen, ook meer tevreden zijn over hun seksleven. In het onderzoek werd gekeken naar drie verschillende soorten mensen: mensen die graag om zichzelf lachen (en met gemak vertellen over gênante en ongemakkelijke gebeurtenissen om ook anderen te laten lachen), mensen die bang zijn dat ze worden uitgelachen (zo’n 10% van de populatie) en mensen die vooral graag om anderen lachen (ook wanneer de ander het niet leuk vindt). In totaal werden 154 heteroseksuele koppels onderzocht. Aan de hand van hun antwoorden op een aantal stellingen werd besloten in welke categorie ze passen. Dat waren stellingen als: ‘als mensen lachen in mijn aanwezigheid, word ik nerveus.’

Hoe meer zelfspot, hoe leuker de seks

Wat bleek nu? Vrouwen die om zichzelf kunnen lachen, voelen zich vaak meer aangetrokken tot hun partner. Daarop voortbordurend zijn ze ook meer tevreden over hun seksleven. Ook interessant: mannen die vooral graag anderen uitlachen, zijn wellicht het meest onzeker. Zij zijn namelijk het minst tevreden met hun seksleven.

Bron: The Cut | Beeld: iStock