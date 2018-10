Oeh la la: opnames Temptation Island zijn wél begonnen

Vorige week kwam het toch wel schokkende nieuws naar buiten dat Rosanna waarschijnlijk opnieuw meedoet met Temptation Island. Die roddel bracht ze zelf op gang, door beelden van een kampvuur te plaatsen waar ze is omringd met onbekende deelnemers. In scène gezet, zo luidde de kritiek van velen. Maar nu bevestigt Rick Brandsteder dat de opnames inderdaad zijn begonnen.

Met een tropische foto op Instagram geeft Brandsteder te kennen dat de opnames voor het nieuwe seizoen – dat in 2019 te zien zal zijn – begonnen zijn. Veel is er nog niet bekend over het nieuwe seizoen. Behalve dat de aanmeldingen voor zowel koppels als vrijgezellen storm liepen.

Vuurkamp

En er was natuurlijk de teaser van Rosanna vorige week. Met 14.000 reacties-overwegend negatief-bracht dat filmpje veel teweeg. Enerzijds gaan mensen er vanuit dat ze – we citeren – inderdaad ‘dom genoeg is’ om nog een keer mee te doen. Anderzijds klinken er ook theorieën die er op wijzen dat alles in scène is gezet. Zo zouden de opnames één dag voor het filmpje begonnen zijn, en heb je niet op de eerste dag een vuurkamp. Voorlopig zullen we het niet weten…

Zou jij gaan kijken als Rosanna opnieuw meedoet?

View this post on Instagram Wij kunnen de verleiding niet weerstaan… #temptationisland #2019 #wijhoudenonswelthai A post shared by Rick Brandsteder (@rick_brandsteder) on Oct 7, 2018 at 6:24am PDT

