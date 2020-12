Oksels, voeten en je knieholtes (je leest het goed). Bij een vrijpartij met je lief zijn dit niet de eerste lichaamsdelen die je aanraakt. Toch zijn dit óók erogene zones. En er zijn er meer! Klaar voor een ontdekkingsreis?

Erogene zones

Erogene zones zijn plekken op je lichaam die bij aanraking seksuele gevoelens kunnen opwekken. Meestal zijn dit gevoelige (en intieme) plekken. De bekendste erogene zones van een vrouw zijn bijvoorbeeld de clitoris, de schaamlippen en de vagina. Bij de man zijn dit de eikel, de penis en de ballen. Maar er zijn er nog veel meer!

Niet alle erogene zones hoef je gelijk aan seks te koppelen. Je hoofdhuid is bijvoorbeeld ook een erogene zone. Denk maar aan zo’n hoofdmassage spin of het gevoel dat iemand door je haar woelt (hmmm) Maar goed, in dit artikel focussen we juist op de minder logische zones. Zones die je waarschijnlijk nog niet als seksuele zones zag.

Navel

Bij een vrouw bestaat de navel aan de binnenkant uit hetzelfde weefsel als de clitoris (ja echt!). De kans is dus groot dat je het op beide plekken voelt, wanneer je navel aangeraakt wordt. Voor mannen is dit ook een erogene zone, omdat er veel zenuwen rondom dit gedeelte zitten. En ook tussen het gebied van penis en navel, zeker niet overslaan dus!

Onderrug

Je (onder)rug laten masseren hoeft natuurlijk niet meteen seksueel te zijn, maar het kán wel. Je onderrug is namelijk verbonden met je bekken. Vooral het gedeelte waar je de botten van je bekken kunt voelen is absoluut een erogene zone. Sluit je ogen en laat je partner je onderrug strelen met je vingers of met een veertje.

Oksel

De oksel straalt absoluut geen seks uit. En al helemaal niet na een intensieve work-out. Toch is dit een van gevoeligste plekken van het lichaam. Laat je partner eens voorzichtig met z’n vinger je arm en oksels strelen. Net als bij alle andere gevoelige plekken op het lichaam zal dit super lekker aanvoelen. Voor de mensen die niet tegen kietelen kunnen, komt er ook nog eens een bepaalde spanning bij kijken. Wassen en strelen dus die oksels!

Voeten

Voeten zijn niet alleen opwindend voor mensen met een voetfetisj. Eigenlijk geldt hiervoor exact hetzelfde als met je oksels. Het is nu eenmaal een erogene zone vanwege de gevoeligheid en de spanning. Je voet zit vol zenuwuiteinden, die bij de kleinste aanraking al worden geprikkeld. En wanneer de juiste plekken worden aangeraakt, word ook je bloedsomloop gestimuleerd. En dat laatste zorgt er voor dat je lichaam in the mood komt. En vergeet de enkels niet! In je enkel zitten weer zenuwuiteinden die verbonden zijn met de wél sexy zones in je lichaam.

Knieholte

De binnenkant van je knie is ook gevoelig. Voor sommige mensen kietelt het zelfs wanneer het wordt aangeraakt, vergelijkbaar met een oksel dus. We snappen dat je er niet snel terecht komt met een regulier potje voorspel of seks, maar tijdens een massage kan deze plek zeker wat extra aandacht gebruiken.

