Dit zijn de meest voorkomende seksfantasieën

Op gebied van seks heeft iedereen wel iets wat ie meer of minder zou willen. Maar de wens of fantasie daadwerkelijk uitspreken, doen we niet altijd.

Waar je ook van droomt in bed, we kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent waar ánderen behoefte aan hebben tussen de lakens. Psycholoog Justin Lehmiller besloot het uit te zoeken voor zijn nieuwe boek Tell me what you want.

Voor zijn boek ging hij het gesprek aan met maar liefst 4.175 Amerikanen; zij werden allen onderworpen aan allerlei vragen over seks, waaronder wat hun grootste fantasie was in bed. Hieronder vind je de meest voorkomende:

1. Trio

De seksfantasie die als winnaar uit de bus kwam, zal je waarschijnlijk niet verbazen. Maar liefst 89 procent van de ondervraagden – waaronder singles en mensen met een relatie – heeft weleens gefantaseerd over een trio. Heteromannen zouden het daarbij het liefst doen met twee vrouwen, heterovrouwen hebben niet direct een voorkeur.

2. BDSM

Of het nu komt door de Fifty Shades-reeks of niet: 65 procent van de deelnemers zou dromen van BDSM.

3. Iets nieuws proberen

Waar ook veel mensen over fantaseren, is experimenteren en nieuwe dingen proberen. Veel ondervraagden gaven aan dat ze weleens toe waren aan iets anders dan hun standaard riedeltje. Zo zouden ze fantaseren over seks op een andere plek en in sommige gevallen zelfs met een andere persoon dan hun partner.

4. Seks in het openbaar

Uit de rondvraag van Lehmiller blijkt dat vooral vrouwen dromen van seks in het openbaar. Vooral het risico om betrapt te worden, maakt het volgens de ondervraagden extra spannend. Welke plekken veelal op de verlanglijstjes staan? Het werk, het park en in de lift.

5. Open relatie

Zowel mannen als vrouwen fantaseren over het hebben van een open relatie. Zo zou 79 procent van de mannen en 69 procent van de vrouwen dit best een keer willen. 58 procent van de ondervraagden droomt weleens over zijn of haar eigen partner met een ander.

