Je herkent het vast wel: je datet al een tijdje een leuke lover en bent stapelverliefd. Maar is hij of zij ook wel verliefd op jou? Met déze 20 vragen kom je erachter of hij of zij (nog steeds) oprecht verliefd op je is of niet.

Er is niets zo vervelend als het gevoel hebben dat je alleen voor de relatie vecht. Of dat je de enige bent die er moeite insteekt. Dan is het weleens handig om dit lijstje door te nemen. Want is die lover wel oprecht geïnteresseerd in je of is hij/zij alleen aardig tegen je (vriendschappelijk)? De 20 vragen geven jouw de duidelijkheid die je zoekt.

Als deze 20 dingen jouw bekend in de oren klinken, hoef jij je nergens zorgen om te maken. Love is in the air! Maar kom je erachter dat je vaak ‘nee’ moet zeggen, dan is het misschien tijd voor een goed gesprek. Of ren weg, snel, nu het nog kan.

De 20 love- vragen:

Hij of zij draagt je op armen als jullie samen zijn. Ahh! Hij of zij gebruikt elk excuus om aan je te zitten. Hij of zij flirt nog elke dag met je. Hij of zij praat nooit over een ander meisje of jongen. Waarom zou die als hij of zij jou heeft? Duhh! Hij of zij wilt altijd bij je zijn, elke seconde van de dag. Jullie kunnen open met elkaar praten. En dan écht over alles! Hij of zij heeft graag jouw aandacht. Je hebt de hele familie en vriendenclub al ontmoet. Hij of zij praat over JULLIE toekomst, niet alleen die van hem of haar. Hij of zij sluit compromissen. Een relatie is geven én nemen, tóch? Hij of zij blijft komen opdagen, ondanks dat je soms een hele slechte mood hebt… Hij of zij geeft je nog steeds complimentjes. In jullie vrije tijd zijn jullie áltijd samen. Want hé, jullie kunnen stiekem geen minuut zonder elkaar! Het contact komt niet alleen vanaf jou, maar ook vanaf hem of haar. Hij of zij is oprecht geïnteresseerd in je en stelt vragen. Het draait niet alleen om hem of haar in bed maar ook om jou. Hij of zij laat je graag zien aan anderen en schept over je op bij zijn of haar vrienden. Hij of zij ondersteund jouw dromen en is daarmee je grootste supporter. Jullie hebben diepe en zinnige gesprekken met elkaar. Hij of zij vertelt jouw zijn of haar stuggles. Communicatie is key.

Bron: Beautify | Beeld: iStock