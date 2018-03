Oh no! Break-ups zijn dus besmettelijk

‘Waar je mee omgaat, word je mee besmet’, je hebt ‘m vast weleens vroeger van je moeder te horen gekregen. Maar net zoals met heel veel andere dingen, heeft ze ook hier weer een goed punt. Er is namelijk gebleken dat break-ups besmettelijk zijn, en er is een grote kans dat jij het ook hebt meegemaakt.

Ook altijd het gevoel dat iedereen opeens tegelijk zwanger is? Nou, hetzelfde geldt dus voor wanneer stelletjes besluiten uit elkaar te gaan. In heel veel gevallen is er namelijk sprake van een domino-effect: wanneer de één valt, vallen er meerdere. Klinkt misschien bizar, maar is helaas echt waar. Wanneer de relatie van een goede vriend of vriendin uit je vriendengroep ten einde komt, is het in 75 procent van de gevallen zo dat een relatie uit dezelfde groep ook knapt. En dat heeft dus een aantal redenen, zo vertelt Dr. Bella DePaula van de University of California.

1. Je mist de vrijheid van een single lady

Heerlijk de kroegtijger uithangen of onbeperkt flirten in de club? Wanneer je single en alleen bent, kun je doen en laten wat je wil. Wanneer je ziet dat je bff dit weer mag doen, begin je dit zelf misschien ook weer te missen. “Je wordt herinnerd aan de tijd dat je nog kon doen en laten wat, maar vooral met wie, je dat wilde.”

2. Je denkt opeens aan hoe het zou zijn met iemand anders

Vooral wanneer je eigen relatie al een langere tijd in de sleur zit, kan het zo zijn dat de gedachte van een ander opeens omhoog komt. Je wil het misschien niet, maar het gebeurt automatisch. Mede omdat je je vriendin je enthousiast vertelt over de geweldige one night stand die ze onlangs heeft gehad. En wanneer jouw seksleven al niet meer is wat het ooit was, klinkt een goede beurt opeens wel heel verleidelijk.

3. Je vraagt je af of je relatie nog wel goed zit

Zijn jij en je geliefde al jarenlang bij elkaar en is iedereen ervan overtuigd dat jullie voor altijd bij elkaar blijven? Grote kans dat jij na de break-up van je vriendin opeens allerlei red flags in je relatie ziet. Jullie zijn dan misschien wel al jaren bij elkaar, maar of jullie nog echt gelukkig zijn? Vaak blijven we bij elkaar omdat het nou eenmaal ‘hoort’. Maar wanneer je opeens goed over je relatie gaat nadenken, blijkt-ie toch minder goed te zijn dan je dacht.

4. Je trekt de offers die je hebt gemaakt voor je relatie in twijfel

In een relatie is het altijd geven en nemen, want in naam der liefde doe je dit nou eenmaal. Maar wanneer jouw bff na haar break-up opeens allerlei dingen opnoemt die ze tijdens haar relatie heeft moeten laten, kan dit bij jou ook de nodige twijfels oproepen. Heb je bijvoorbeeld die ene wereldreis laten schieten voor je partner? Of heb je je geliefde appartement in hartje Amsterdam opgegeven, omdat hij graag in het dorp waar hij is opgegroeid wilde gaan wonen? Grote kans dat je hem dit nu opeens kwalijk gaat nemen. “Opeens lijkt alles een offer en voelt het alsof je je eigen wensen volledig hebt weggecijferd.”

5. Je realiseert je opeens dat je oude vriendschappen hebt laten verwateren voor je relatie

Het is altijd een no go om je relatie boven je vriendschappen te verkiezen, want vroeg of laat ga je daar vaak toch spijt van krijgen. Helemaal wanneer je relatie niet meer zo lekker loopt, zul je merken dat je je vriendinnen nodig hebt. En wanneer jij ziet dat zij als single ladies lekker losgaan tijdens dat leuke 90’s feestje, begin je opeens wel heel erg te twijfelen of je relatie het allemaal nog wel waard is.

