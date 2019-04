Oh, oh, bonje bij de Russen: ‘Temptation Island’ loopt helemaal uit de hand

Waar onze Temptation Island dit seizoen aardig tam is, gaat dat er bij de Russen heel anders aan toe. Daar lopen de gemoederen zó hoog op, dat er klappen vallen en een vechtpartij ontstaat. Oei.

Wat gebeurde er? Svetlana deed met haar vriend mee aan het programma, maar je raadt het al: dat ging niet helemaal goed. Hij werd helemaal ingepakt door verleidster Irina en daar is de Russische natuurlijk allesbehalve blij mee. Het wordt er niet beter op doordat de extra toevoeging aan deze variant is dat íedereen samen het laatste kampvuur mag bekijken. Dus niet alleen de koppels, maar ook de verleiders en verleidsters. Confrontatie to the max, kun je dus wel zeggen.

Vechtpartij

Want ja, probeer dan maar eens rustig te blijven als jouw vent het te gezellig heeft met een andere vrouw én deze minnares zicht ook nog eens in dezelfde ruimte bevindt. Svetlana deelt na de beelden eerst een klap uit aan haar vriend, maar stort zich daarna al snel op Irina. De overige kandidaten weten niet waar ze het zoeken moeten en proberen de vechtpartij te sussen. Heftig.

Bron: Boulevard | Beeld: RTL