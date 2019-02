Oh oh: volgens dit onderzoek is snurken niet best voor je seksleven

Ben jij een snurker, of heb je een luidruchtige bedpartner aan je zij? Opgepast: uit nieuw onderzoek blijkt dat dit de nodige effecten kan hebben op je seksleven.

Ervaringsdeskundigen kunnen erover meepraten: een snurker binnenshuis kan de nodige irritaties opleveren. Maar dat niet alleen: je seksleven lijdt er ook onder. Stellen waarvan minimaal één van de twee partners snurkt, hebben minder behoefte om van bil te gaan. Dat is de conclusie van intern onderzoek van de Kliniek voor Snurken en Apneu Nederland.

Waarom er minder gesekst wordt als één van de twee snurkt, heeft meerdere redenen. Eén daarvan is dat chronische snurkers vaker apart van elkaar slapen, wat leidt tot minder affectie. Daarnaast hebben snurkers door een slechte slaapkwaliteit en zuurstofgebrek veel minder behoefte dan niet-snurkers. Ook leidt snurken vaak tot onderlinge ruzies, waardoor de zin afneemt.

In Nederland wordt samen slapen gezien als ‘de norm’. Toch slaapt 30 tot 40 procent van de stellen apart van elkaar. Uit een hersenstudie van de universiteit van Toronto blijkt dat dit eigenlijk gezonder is dan samen slapen. Volgens een woordvoerder van de Kliniek voor Snurken en Apneu hebben vrouwen hier echter meer moeite mee dan mannen.

