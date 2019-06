Olcay over de break-up met Ruud: ‘Ik wilde hem niet meer zien’

Na een relatie van vier maanden lieten Olcay Gulsen en Ruud de Wild begin deze maand weten dat de liefde voorbij was. Het overlijden van Olcay’s ex is de reden van de breuk, zo gaf de presentatrice toe. Nu doet ze opnieuw een boekje open over deze periode.

‘We waren samen op vakantie in Kroatië toen ik te horen kreeg dat mijn eerste grote liefde was overleden, James Harris,’ vertelt Olcay aan Story. ‘Dat is de grootste reality check uit mijn leven geweest. Ik moet nu eerst mijn eigen gedachten op een rijtje zien te krijgen.’

Breuk

Het plotselinge overlijden van haar eerste grote liefde, op 41-jarige leeftijd, heeft er dan ook ontzettend ingehakt bij de presentatrice en zorgde voor de breuk met Ruud. ‘Ik wilde helemaal níks, ik ben gewoon intens verdrietig. De afgelopen twaalf jaar is hij nooit uit mijn leven geweest. Hij was zó belangrijk voor me. Ik kan me voorstellen dat dat voor Ruud confronterend en vervelend was.’

Geen steun

Ze geeft toe dat hoe leuk ze Ruud ook vindt, het voor haar de juiste beslissing is en blijft. ‘Ik had ook niet het gevoel dat ik steun wilde van Ruud. Ik wilde gewoon met rust gelaten worden, wilde Ruud niet meer zien. Dat klopt natuurlijk ook niet.’

Wel ziet ze in dat het lastig is voor de radio-dj. ‘Het is ook sneu voor Ruud. Hij kan daar absoluut niets aan doen, maar ik kan ook mijn gevoel niet veranderen. Het is wat het is. Ik heb tijd nodig om dit te verwerken. Ik kan het niet opbrengen om gezellig te doen en het leuke vriendinnetje uit te hangen. Dat kost me te veel energie.’