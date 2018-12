OMG: je moeder bepaalt (onbewust) jouw liefdesleven

Heb je al eens een gesprek gehad over jouw moeders ‘aimer la vie‘? Zo niet, dan is het interessant om binnenkort eens in haar liefdesgeschiedenis te duiken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat je de dategewoontes van je moeder overneemt (OMG, ja).

Gedurende 24 jaar volgden de onderzoekers ruim zevenduizend moeders en hun biologische kinderen. Wat bleek: de vaardigheden van de moeder en haar gedrag in de liefde wordt doorgegeven aan haar kinderen. Hoe jouw liefdesleven eruitziet kan dus een afspiegeling zijn van dat van je moeder.

En bedankt

Onderzoeker Clair Kamp Dush: ‘Onze resultaten suggereren dat moeders bepaalde kenmerken kunnen bezitten waardoor ze op de huwelijksmarkt meer of minder succesvol zijn, of beter of slechter in relaties zijn. Deze gedragingen worden doorgegeven aan hun kinderen, waardoor de relaties die hun kinderen hebben overeen kunnen komen’.

En of dat goed of slecht is, is dus afhankelijk van je moeder. Binnenkort dus toch maar eens een koffietje inplannen.

Bron: Femme.nl | Beeld: iStock