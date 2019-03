Once a cheater, always a cheater: waarom blijven mensen keer op keer bedriegen?

Als je ooit bedrogen werd, vraag je je vaak af waarom je partner die pijnlijke keuze maakte. Vaak is het nog moeilijker wanneer je beseft dat het niet de eerste keer is dat hij (of zij) dit doet. Waarom blijven sommige mensen steeds opnieuw bedriegen? Dr. Susan Edelman, gespecialiseerd in relaties legt het uit.

Voor de een is het pure lust, een ander gaat het vooral om de kick. Een reden kan ook zijn dat ze niet meer gezien worden door hun eigen partner. Er is gebrek aan intimiteit en positieve aandacht. Vreemdgaan betekent vaak spanning en sensatie en zorgt voor afleiding in de dagelijkse sleur. Maar wat nou als het niet bij een of twee keer blijft? Volgens Susan kan het te maken hebben met persoonlijkheidsstoornissen, trauma’s uit het verleden of een gevoel van minderwaardigheid.

Gewenning

Uit onderzoek van Nature Neuroscience blijkt zelfs dat mensen die eenmaal een klein leugentje hebben verteld, dit sneller nog een keer doen. Bij een eerste keer liegen activeert onze amygdala (het deel in onze hersenen dat onze emoties reguleert) angstgevoelens, maar bij de keren reageert de amygdala minder sterk op onze leugentjes. We voelen dan geen grens meer en linken onze leugens steeds minder sterk aan negatieve gevoelens.

Vertrouwen is weg

Een recente studie door Scott K. Knopp, die voor het departement of Psychology aan de universiteit van Denver werkt, toonde aan dat mensen die hun partner al eens bedrogen, dus drie keer meer kans hebben om dat in hun volgende relatie opnieuw te doen.

Als je zelf ooit bent bedrogen door je partners, is de kans twee keer zo groot dat je dit in de toekomst weer overkomt als wanneer je partner altijd trouw is gebleven. Je wantrouwen groeit ook met vier keer, als je eerder al eens bedrogen bent.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock