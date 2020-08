Once a cheater: deze manier van vreemdgaan is het meest voorkomend

Dromen over vreemdgaan is nog geen ramp, maar echt een slippertje begaan blijft natuurlijk een no go. Er alleen al aan denken dat je partner het bed heeft gedeeld met een ander… Toch blijkt een andere manier van vreemdgaan veel vaker voor te komen.

Een affaire vindt namelijk niet langer plaats onder de lakens, maar via de telefoon. We hebben het over emotioneel vreemdgaan: hierbij begon het contact ooit als vriendschap, maar werd het langzaam meer en meer. The Independent schrijft dan ook: ‘Zo’n 45% van de mannen en 35% van de vrouwen geeft toe ooit een emotionele affaire te hebben gehad. Het aantal seksuele affaires ligt zo’n 20% lager.’

Vreemdgaan manier

Omdat je daarbij dus niet fysiek vreemd bent gegaan, voelt het misschien niet als een grote fout. Bedoel, je hebt immers nog niks lichamelijks gedaan, toch? Klinisch psycholoog Lynn Saladino verklaart: ‘Bij dagelijkse taken zetten we vaak onze emotionele behoeftes aan de kant. We zien onze partner als een persoon die ons helpt taken en verplichtingen uit te voeren en niet meer als een emotioneel wezen. Als dit gebeurt is het verleidelijk om deze support ergens anders te zoeken.’

Emotionele connectie

Vijayeta Sinh, relatie-expert en psycholoog, vult aan: ‘Emotionele disconnectie is een broedplaats voor affaires. Helaas is het vandaag de dag ook steeds makkelijker om die emotionele connectie met anderen te verliezen. Terwijl je met een vriendin zit te eten, zit je een ander te berichten via Facebook.’

Geheimen

Wel degelijk schadelijk dus, dat vele appcontact, zeker als je de connectie met je partner verliest, terwijl je een emotionele band opbouwt met een ander. ‘Dit ver-weg-zijn op onze telefoon terwijl we fysiek dicht bij elkaar zijn, zorgt ervoor dat we geheimen hebben voor onze partners. Het is best gevaarlijk om te denken dat we close zijn met iemand, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash