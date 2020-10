Dit vinden mannen volgens onderzoek de lekkerste vrouwengeur

Ten eerste: een geur kies je natuurlijk altijd uit omdat je die zelf lekker vindt en bij je past. Dat gezegd hebbende, is het natuurlijk wel mooi meegenomen als de man in je leven dat geurtje ook waardeert. Andersom is een man die aangenaam riekt immers ook woest aantrekkelijk.

‘Showers to you’ deed onderzoek onder 3978 mannen en 3743 vrouwen naar de populairste vrouwen- en mannengeur an 2020 (de geur van angstzweet, zou je denken, maar nee). Ze linkten hun data aan de data van Fragrantica, een bekende reviewsite waar mensen parfums becijferen aan de hand van verschillende factoren.

Tikje voorspelbaar

Een beetje teleurstellend is het wel, want de uitkomst is nogal voorspelbaar. De meeste mannen gaan vol voor bloemige geuren bij vrouwen. De lekkerste vrouwengeur van dit jaar is, volgens het onderzoek, ‘My way’ van Giorgio Armani. Andere bloemengeuren die hoog scoren op Fragrantica zijn Narciso eau de parfum By Ambrée Narciso en La Vie est Belle Intensément van Lancôme.

De complete line-up van geurnoten die het meest worden gewaardeerd door de andere sekse ziet er als volgt uit:

1. Bloemig

2. Zoet

3. Fruitig

4. Vanille

5. Citrus

6. Roos

7. Aromatisch

8. Poederig

9. Witte bloemen

10. Kokos

Populairste mannengeuren

De lekkerste vrouwengeur is dus vooral zoet, zacht en voldoet aan alle clichébeelden omtrent vrouwelijkheid. Hout, amber en musk komen in het rijtje opvallend genoeg niet voor. Hoe anders is dat onder vrouwen. Ook hen is natuurlijk gevraagd welke mannengeur zij het lekkerst vinden.

Maar liefst 86% van de ondervraagde vrouwen ruikt bij een man het liefst een houtachtige geur. (Vast herleidbaar naar iets met neanderthalers met brede armen die bomen omhakken). De populairste mannengeuren met hout in de hoofdrol zijn Dior Homme 2020 van Christian Dior, op de voet gevolgd door Beau de Jour eau de parfum van Tom Ford en Acqua di Gìo Profondo van Giorgio Armani.

De geurnoten die vrouwen het lekkerst vinden in een mannengeur zijn:

1. Hout

2. Aromatisch

3. Warm kruidig

4. Fris kruidig

5. Citrus

6. Amber

7. Poederig

8. Balsamico

9. Leer

10. Musk

Mocht je je geliefde willen verrassen met een geur en door de bomen het bos niet meer zien, dan kun je met dit lijstje in ieder geval vooruit.

