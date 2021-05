Onderzoek wijst uit: dít seksstandje is al 80 jaar het populairst

Het moge duidelijk zijn dat elke generatie zijn eigen trends heeft en de daarbij horende generatieverschillen. Wat hier dan wel weer geinig aan is: elke trend komt uiteindelijk ook weer (een soort van) terug. Vooral in de mode zien we dat regelmatig gebeuren. Maar hoe zit dit eigenlijk met trends in bed?

Als we het hebben over de verschillende generaties, hebben we het over babyboomers, generatie X, millenials en generatie Z: je zou denken dat er aardig wat verschil tussen al deze generaties zit. Vooral als we het hebben over de behoeften in bed. De een wil maximale vrijheid, anderen verlangen juist naar zekerheid.

Maar eigenlijk blijkt er niet veel verschil te zitten als we het hebben over het favoriete seksstandje van al deze generaties. Ondanks de verhalen dat jongeren tegenwoordig een stuk minder seks hebben dan voorgaande generaties, blijkt al 80 jaar lang één standje favoriet te zijn.

Favoriete seksstandje

Je zit natuurlijk op het puntje van je stoel om erachter te komen om wélk standje dit dan gaat. Nou dames, we hebben het hier over doggy style. Dat blijkt uit de enquête die Bespoke Surgical deed onder duizend Amerikanen. En er is een logische verklaring voor: dankzij dit standje is een diepere penetratie mogelijk, wat ervoor zorgt dat je G-spot gestimuleerd wordt.

Verder bleek dat de jongste generatie Z dit standje het vaakst uitoefende, namelijk zo’n 10,6 keer per maand. Millennials doen dat op hun beurt gemiddeld 9 keer per maand. De babyboomers doen dat toch wat minder vaak: zo’n 6,6 keer per maand. Op de tweede plaats staat de klassieke missionarishouding, want ook dat standje kan blijkt al jaren populair te zijn.

