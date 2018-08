Deze onderzoeker pleit voor de benaming ‘voorgat’ in plaats van vagina

Vagina, foef, doos, kut, vagijn, punani of vajayjay; het vrouwelijk geslachtsorgaan kent veel benamingen. Toch zit de juiste er nog niet tussen, vindt de Amerikaanse onderzoeker Mere Abrams. Hij gebruikt liever het woord ‘voorgat’.

Het is tijd om het woord ‘vagina’ af te zweren. Dat schrijft Mere Abrams op de grote, medische website Healthline. De benaming is volgens hem transgenderonvriendelijk, omdat zij te vrouwelijk en te medisch is. Transmensen zouden zich hier niet in herkennen.

Front hole

In plaats van vagina kunnen we onze foef beter front hole ofwel voorgat noemen. Die benaming wordt onder transseksuelen steeds populairder, vertelt de in gender gespecialiseerde Abrams in zijn nieuwe LGBTQIA Safe Sex Guide. ‘Het is onnauwkeurig om een penis uitsluitend als een mannelijk lichaamsdeel en een vulva alleen als een vrouwelijks lichaamsdeel te zien,’ vindt hij. Voorlichters zouden met de nieuwe term ook beter over veilige seks kunnen praten met mensen van verschillende sekses.

Kutgrapjes

Op Twitter wordt er veelal lacherig gereageerd op het pleidooi van Abrams.

"vagina" mag niet meer, "front hole" is de nieuwe "inclusieve" term. Ik vind dit ronduit beledigend voor vrouwen. https://t.co/pgMDnn1mUM — Paul van der Bas (@paulvdbas) August 21, 2018

Dus 'vagina' wordt 'voorgat' (fronthole)!

'Penis' (mijn bescheiden bijdrage) wordt 'kruisneus'

Een vlgde uitdaging wordt om neutrale termen te verzinnen voor: balzak, baarmoeder, eierstokken, prostaat etc, etc….

Voorstel voor balzak: kleine ballen

Borsten: grote ballen! — RemeshHermse5 (@RemeshHermse5) August 22, 2018

The good news is that “asshole” will still be used for the idiot who came up with this… pic.twitter.com/0kVkQ66MKx — James Woods (@RealJamesWoods) August 21, 2018

Dat zo’n Amerikaanse timmerman z’n hamer van drie hoog laat vallen en keihard: FRONT HOLE krijst. . . ‘t bekt niet. — Emile_Oord (@_Emile_Oord) August 22, 2018

Wijziging

Healthline heeft de tekst op haar website inmiddels aangepast. De redactie schrijft dat het nooit de bedoeling is geweest om het woord vagina definitief te vervangen voor front hole. De term wordt alleen gebruikt om lezers tegemoet te komen. De website benadrukt dat het gaat om een erkende benaming die ook wordt ook gebruikt door organisaties als National Institutes of Health, Human Rights Campaign en BMC Pregnancy and Childbirth journal.