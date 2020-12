Daten (of het vinden van een date) ten tijde van corona gaat niet altijd over rozen. Het wordt er in ieder geval niet makkelijker op nu de kroegen, clubs en restaurants dicht zijn. En de kans dat je je nieuwe vlam bij het broodschap in de supermarkt tegen het lijf loopt, is klein. Wat moet je dan, als je zin hebt in een onenightstand ten tijde van corona?

Het RIVM adviseert singles – als ze behoefte hebben aan intimiteit – één vaste bedpartner te hebben (een soort coronabuddy 2.0), zodat de kans om het coronavirus op te lopen of over te dragen zo klein mogelijk is. Maar wat als je geen vaste bedpartner hebt?

Onenightstand

First things first: hoe ontmoet in tijden van corona iemand voor een onenightstand? Het kan nog steeds gebeuren. Maar deze gekke tijd leent zich niet voor een bruisend sociaal leven. Waar je normaal in de plaatselijke kroeg of hippe club meerdere singles bij elkaar trof, wordt het nu in real life lastiger om iemand te ontmoeten. Dat kan natuurlijk nog wel, in winkels of in de sportschool of – waar zouden we zijn zonder ons schermpje – via een datingapp.

Het advies

Het RIVM verwijst op hun site naar Rutgers. Zij richten zich op het verbeteren van de seksuele gezondheid. Rutgers adviseert – als je lover for a night uit een ander huishouden komt – de 1,5 meter in acht te nemen. Jammer hè? Ze tippen wel om op afstand intiem te zijn: bijvoorbeeld door te videobellen, samen te masturberen of door elkaar erotische verhalen te vertellen.

Dichterbij

Anyway, we hadden het over onenightstands en dát wordt wat lastig op afstand. Op de website van Rutgers staat dat een gebrek aan intimiteit op de lange termijn voor problemen kan zorgen. Dus als je toch kiest voor een avontuurtje tussen de lakens, doe dit dan met één persoon. Zorg ervoor dat het iemand is die je al kent en waarvan je weet dat hij of zij coronaproof door het leven gaat. Want – ook in bed geldt – hoe minder fysieke contacten, hoe kleiner de kans om het coronavirus op te lopen of door te geven.

Klachten?

En misschien niet meer dan logisch ondertussen, maar toch heel belangrijk: skip de onenightstand als jij of je bedpartner klachten hebben. Maar ook niet als huisgenoten van jou of je lover kampen met verdachte kwaaltjes. Ook een advies van Rutgers (maar in normale tijden ook geen overbodige luxe): handen en privates wassen voor én na de seks. Safety first!

