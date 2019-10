Waar we in Nederland en veel andere landen hard werken om homofobie uit de wereld te bannen, doet Oeganda op dat gebied een flinke stap terug in de tijd. Het Oost-Afrikaanse land komt met plannen om mensen die op hetzelfde geslacht vallen de doodstraf te geven.

In Oeganda is vandaag een wet aangekondigd die het mogelijk maakt om homoseksuele mensen de doodstraf te geven. De antihomowet zou helpen ‘de toename aan onnatuurlijke seks’ terug te dringen. Dat meldt NU.nl.

Het idee voor de wet is niet nieuw. Vijf jaar geleden deed de regering al een poging deze door te voeren. Toen werd het doorvoeren ervan tegengehouden door het constitutionele hof, omdat het wetsvoorstel niet legaal zou zijn.

Nu al strafbaar

Homoseksualiteit is in Oeganda – zoals in meer Afrikaanse landen – momenteel al strafbaar. De celstraffen kunnen oplopen tot levenslang. Simon Lokodo, minister van Ethiek en Integriteit, vindt dit echter niet ver genoeg gaan.

‘Oegandezen vinden homoseksualiteit onnatuurlijk, maar op scholen vinden massale wervingsacties plaats waarbij homo’s de leugen verkondigen dat mensen zo worden geboren’, vindt Lokodo. ‘We willen duidelijk maken dat iedereen die betrokken is bij het promoten en verspreiden van homoseksualiteit moet worden gestraft.’

